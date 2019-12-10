США заложили в проект бюджета санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока»

В законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год (.pdf) заложено введение санкций против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Документ пока согласовали комитеты по вооруженным делам Палаты представителей и Сената.

Санкции против газопроводов объясняются «защитой европейской энергетической безопасности». Кроме того, для «сдерживания России» предлагается увеличить расходы на «европейскую оборонную инициативу» на $734 млн.

Проект оборонного бюджета запрещает военное сотрудничество с Россией. Документ должны принять до конца 2019 года. В проекте заложили деньги на новые инициативы по борьбе с конкуренцией и угрозами со стороны России и Китая.

Санкции против «Северного потока-2» нацелены на компании, которые строят трубопровод, рассказывал ранее глава комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш. По данным газеты Bild, под их действие могут подпасть швейцарская Allseas и немецкие компании, сотрудничающие с «Газпромом».

Ранее Дания после двухлетнего обсуждения выдала разрешение на прокладку «Северного потока-2». Она была последней страной, которая задерживала строительство.

О снятии препятствий для «Северного потока-2» читайте в материале “Ъ” «Принцип датский».