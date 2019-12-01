Bild рассказала о санкциях США из-за «Северного потока-2»

Американские санкции против проекта «Северный поток-2» могут затронуть компании, участвующие в строительстве трубопровода, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на заявление главы комитета США по по международным делам Джима Риша. Поскольку строительство газопровода должны завершить в ближайшие месяцы, у Конгресса США не остается времени на работу над полномасштабным законопроектом об ограничительных мерах, и было принято решение пойти обходным путем, сообщает издание.

В частности, под ограничения может попасть швейцарская Allseas, которая специализируется на подводной трубоукладке. Кроме того, санкции могут быть введены против немецких компаний, которые сотрудничают с «Газпромом». Ограничительные меры могут быть введены до католического Рождества. Санкции планируется включить в военный бюджет.

Напомним, 22 ноября Джим Риш сообщил о планах включить санкции против подрядчиков строительства «Северного потока-2» в законопроект об обороне на 2020 год. По его словам, такие меры убедят строительные фирмы прекратить работу над газопроводом. До этого специальный комитет сената поддержалзаконопроект о санкциях, однако его должны одобрить палата представителей, сенат и президент.

По словам господина Риша, санкции дорого обойдутся тем, кто помогает строить «Северный поток-2». Он сказал, что пока в Конгрессе США не достигли договоренностей по этому законопроекту. «Это нужно из-за того, что окно возможностей закрывается. Большую часть "Северного потока-2" уже построили»,— сказал глава комитета сената по международным отношениям.

Напомним, в конце октября «Газпром» преодолел последнее препятствие на пути завершения строительства «Северного потока-2»: Дания после двухлетнего обсуждения выдала разрешение на прокладку трубопровода. Она была последней страной, которая задерживала строительство. 13 ноября парламент Германии также принял закон, которые фактически позволяет «Газпрому» обойти нормы газовой директивы ЕС и использовать газопровод «Северный поток-2» на полную мощность.

О снятии препятствий для «Северного потока-2» читайте в материале “Ъ” «Принцип датский».