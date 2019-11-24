Сенатор США рассказал о планах включить санкции против «Северного потока-2» в закон об обороне

Глава комитета сената США по международным отношениям Джим Риш рассказал изданию Defense News о планах включить санкции против подрядчиков строительства «Северного потока-2» в законопроект об обороне на 2020 год. По его словам, такие меры убедят строительные фирмы прекратить работу над газопроводом. Ранее комитет сената поддержал законопроект о санкциях, но его должны одобрить палата представителей, сенат и президент.

По словам господина Риша, санкции дорого обойдутся тем, кто помогает строить «Северный поток-2». Он сказал, что пока в Конгрессе США не достигли договоренностей по этому законопроекту. «Это нужно из-за того, что окно возможностей закрывается. Большую часть "Северного потока-2" уже построили»,— сказал глава комитета сената по международным отношениям.

По данным вице-премьера России Дмитрия Козака, «Северный поток-2» должен заработать в середине 2020 года. Глава Минэнерго России Александр Новак предполагает, что первые поставки газа по нему могут начаться уже в 2019 году.

На прошлой неделе парламент Германии принял закон, который позволяет «Газпрому» обойти директивы Евросоюза и использовать «Северный поток-2» на полную мощность.

Подробнее о законе читайте в материале “Ъ” «Поток обратной силы не имеет».

О том, какие санкции могут быть введены в отношении европейских партнеров «Северного потока-2», читайте в публикации “Ъ”.