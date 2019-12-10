Согласованный в Конгрессе военный бюджет США исключает сотрудничество с РФ

Комитеты Палаты представителей и Сената Конгресса США по вооруженным силам согласовали законопроект об оборонном бюджете страны на $738 млрд — он среди прочего запрещает военное сотрудничество с Россией, передает Reuters. Предполагается, что закон о национальной обороне будет принят до конца 2019 года. В документе заложены средства на новые инициативы по борьбе с конкуренцией и угрозами со стороны России и Китая.

Документ повторно санкционирует выделение $300 млн на оказание помощи в области безопасности Украине, включая смертоносные оборонительные средства, а также новые полномочия по крылатым ракетам береговой обороны и противокорабельным ракетам.

Законопроект включает в себя $658,4 млрд для программ национальной безопасности Министерства обороны и Министерства энергетики, $71,5 млрд на финансирование программы «Чрезвычайных операций за рубежом» и $5,3 млрд для возмещения ущерба от стихийных бедствий.

В начале года было известно, что при увеличении расходов на оборону на 5% проект предусматривает сокращение бюджетов всех остальных федеральных агентств и уменьшение затрат на социальные программы. Демократы в Конгрессе тогда говорили, что не собираются рассматривать этот документ, сообщив, что он «не стоит бумаги, на которой напечатан».

Подробнее — в публикации “Ъ” «Белый дом сделал небюджетное предложение».