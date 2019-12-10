«Нафтогаз» назвал переговоры в Париже конструктивными

Прошедшие в Париже в рамках «нормандского формата» переговоры по газу были конструктивными, заявил исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко. В компании сказали, что стороны договорились о продолжении переговоров.

Топ-менеджер «Нафтогаза» заявил, что Украина не намерена отказываться от требований по компенсации. Вопрос заключения транзитного контракта с Россией требует дальнейших переговоров, сказал он.

По информации “Ъ”, Россия и Украина договорились по транзиту газа.

В переговорах участвовали президенты двух стран Владимир Путин и Владимир Зеленский. Россию также представляли министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер. В киевскую делегацию вошли министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и господин Витренко.

Переговоры лидеров двух стран продолжались почти полтора часа. Господин Путин сказал, что встреча с господином Зеленским прошла хорошо, он доволен.

За саммитом «нормандской четверки» следите в онлайн-трансляции “Ъ”.

О саммите читайте в публикации “Ъ” «Ночь перед торжеством».