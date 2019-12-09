Россия и Украина договорились по транзиту газа, сообщили источники “Ъ”, близкие к переговорам. Вопрос был согласован в Париже на встрече в рамках «нормандского формата».

Впрочем, глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев сказал, что «пока никаких договоренностей достигнуто не было». Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.

В переговорах участвовали президенты двух стран Владимир Путин и Владимир Зеленский. Россию также представляли министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер. В киевскую делегацию вошли министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Переговоры лидеров двух стран продолжались почти полтора часа. Господин Путин сказал, что встреча с господином Зеленским прошла хорошо, он доволен.

Как прошел саммит «нормандской четверки» — в онлайн-трансляции “Ъ”.

Владимир Соловьев