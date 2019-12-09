Завершились переговоры Путина и Зеленского

Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского завершились в Париже. Они проходили в рамках саммита «нормандской четверки». Переговоры лидеров двух стран продолжались почти полтора часа. Господин Путин сказал, что встреча с господином Зеленским прошла хорошо, он доволен. Также российский президент доволен результатами «нормандского саммита».

Как сообщал помощник российского президента, в переговорах со стороны России наряду с остальными членами делегации участвовали министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер. В киевскую делегацию вошли министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Как встречались лидеры «нормандской четверки» Читать далее

По протоколу на встречу было отведено 45 минут, однако помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что разговор не ограничен временными рамками. Как сообщал офис президента Украины, четырехсторонние переговоры продолжатся после двусторонней встречи глав России и Украины. Далее планируются ужин и общая пресс-конференция.

За саммитом «нормандской четверки» следите в онлайн-трансляции “Ъ”.

О саммите читайте в публикации “Ъ” «Ночь перед торжеством».