«Авангарду» готовят жизнь по средствам

Бюджет курского «Авангарда» в 2020 году будет сокращен более чем на треть — с 305 млн до 175 млн руб. При этом, как следует из представленной в конце прошлой недели стратегии развития футбольного клуба, с 30 млн до 45 млн руб. увеличивается финансирование молодежной команды и спортивной академии. Сейчас пересматриваются контракты игроков основной команды. В среднем ежемесячная зарплата должна составить 150 тыс. руб. На этом фоне клуб уже покинули его спортивный директор и три игрока. Ожидается, что в зимнее трансферное окно из команды могут уйти еще несколько футболистов. Тем не менее у «Авангарда» остается задача удержаться в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Эксперты считают, что команде будет тяжело оставить игроков, но возможно сохранить прописку в чемпионате.

Стратегию развития до 2030 года играющего в ФНЛ курского клуба «Авангард» в конце прошлой недели на пресс-конференции представил его генеральный директор Дмитрий Извеков. «Долгое время мы жили с долгами, сейчас попытаемся жить по средствам», — объяснил господин Извеков необходимость разработки документа. Его главными особенностями являются значительное сокращение расходов клуба и перераспределение средств на развитие молодежной команды, футбольной академии. Как следует из стратегии, в 2020 году бюджет клуба составит 175 млн руб. против 305 млн руб. в 2019-м. В 2017-м, когда «Авангард» дебютировал в ФНЛ, его бюджет был около 204 млн руб., в 2018-м — 363 млн руб. При этом губернатор Роман Старовойт отмечал «удивительную закономерность» — «чем больше денег, тем хуже результаты». В пресс-службе администрации Курской области добавили, что «бюджет клуба не должен ограничиться только бюджетными вливаниями». На 16 декабря запланировано первое заседание попечительского совета «Авангарда», который уполномочен «решать вопросы с финансированием команды».

Среди целей развития клуба помимо продвижения бренда «Авангарда», повышения лояльности населения и привлечения женской аудитории обозначены также увеличение количества занимающихся футболом людей, развитие клубной инфраструктуры, «увеличение выработки талантливых ребят», числа собственных воспитанников, играющих за основу. Согласно стратегии клуба, при сокращении бюджета на 15 млн руб. вырастут расходы на «молодежку»: в этом году они равняются 30 млн руб., в следующем будут уже 45 млн руб. По планам количество воспитанников «Авангарда» в основном составе в 2030 году должно увеличиться с нынешних 21 до 90%. Кроме того, количество занимающихся в футбольной академии детей должно превысить 1,5 тыс. человек (сейчас — 677).

Для этого, в частности, с 2020-го планируют открывать филиалы академии «Авангарда» и школьные спортивные классы в районах Курской области, а в облцентре начнет работу «женское отделение». Кроме того, запланировано создание регионального центра подготовки футболистов, куда будут привлекаться «лучшие ребята из других областей Черноземья» и где ожидается «консультативная, финансовая и методологическая» помощь со стороны Российского футбольного союза и Минспорта РФ. В клубе также рассчитывают, что в 2030 году средняя посещаемость матчей вырастет до 7 тыс. зрителей против нынешних 3 тыс.

Однако в результате всех этих мер ожидается снижение зарплат игроков основы. «На сегодня 90% бюджета клуба — расходы, связанные с деятельностью основной команды. Из этих средств 70% уходит на зарплату игроков. Но в структуре клуба есть еще молодежная и детские команды. Они также требуют внимания и развития. Это будущее нашего курского футбола», — пояснил Дмитрий Извеков. В начале декабря команду покинули спортивный директор Антон Воронцов и футболисты Илья Кубышкин, Роман Минаев и Артем Федчук. По данным федеральных СМИ, причиной послужило введение потолка зарплат в «Авангарде». На пресс-конференции Дмитрий Извеков назвал эту информацию «подменой понятий». По словам господина Извекова, клуб «стремится» к тому, чтобы средний уровень зарплат футболистов составил 150 тыс. руб. Он также не исключил, что команду могут покинуть еще несколько игроков: «Фамилии и их количество называть преждевременно, переговоры ведутся и с ними, и с агентами». «У нас есть пять-шесть кандидатур из молодежной команды, они поедут на сборы. Спортивного директора в данный момент мы не ищем», — рассказал гендиректор.

Перед стартом сезона ФНЛ руководство «Авангарда» на встрече с болельщиками заявляло, что клуб рассчитывает попасть в первую четверку, что дает право на стыковые матчи за повышение в классе. До зимнего перерыва прошло 25 туров. В них «Авангард» 12 раз сыграл вничью, девять раз проиграл и в четырех матчах оказался сильнее соперника. По их итогам клуб занимает 14-ю строчку в турнирной таблице с 27 очками. От зоны вылета команду отделяют два места, а разрыв между возглавляющими группу на вылет из лиги московским «Спартаком-2» и красноярским «Енисеем» составляет два очка. По ходу чемпионата в команде сменились главный тренер и структура топ-менеджмента. Задача остаться в ФНЛ с клуба не снимается, подчеркнул Дмитрий Извеков.

В ФНЛ также представлен воронежский «Факел». Сейчас он занимает последнее место, а его бюджет в этом году составляет около 230 млн руб. Гендиректор клуба Роман Асхабадзе называл его одним «из самых маленьких» в лиге. Источник «Ъ» в «Факеле» вчера отметил, что представленная концепция «Авангарда» очень напоминает разработанную несколько лет назад для воронежского клуба, но «забытую нынешним руководством команды».

Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» (только в этом сезоне дебютировал в Российской премьер-лиге) Павел Худяков считает, что с новым бюджетом «Авангард» может побороться за сохранение прописки в чемпионате. «О том, чтобы решать какие-то серьезные задачи, говорить не приходится, с таким бюджетом это нереально. Кроме того, удержать игроков с предлагаемой зарплатой очень тяжело», — отметил господин Худяков.

Александр Прытков