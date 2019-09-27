Роман Старовойт пошел в «Авангард»

Вместо упраздненных президента и исполнительного директора руководить курским футбольным клубом «Авангард» теперь будет гендиректор. Его главной задачей станет стабилизация финансового положения команды. Помогать в этом будет попечительский совет, который готов лично возглавить губернатор Курской области Роман Старовойт. Эти меры должны повысить прозрачность расходования средств и улучшить спортивные результаты: при бюджете в 305 млн руб. команда находится в зоне вылета из Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Эксперты считают, что с таким бюджетом команда вполне может претендовать на стыковые матчи за право выхода в премьер-лигу.



Об изменениях в структуре управления «Авангарда» сообщила пресс-служба администрации Курской области по итогам внеочередного общего заседания членов ассоциации «Футбольный клуб "Авангард"» под председательством губернатора Романа Старовойта. Введена должность гендиректора и упразднены посты президента и исполнительного директора. На новую должность единогласно избран Дмитрий Извеков, который играл за «Авангард» в 2001–2006 годах, а после работал в клубе начальником команды и исполнительным директором. Также господин Извеков занимал пост зампреда областного комитета физкультуры и спорта. Перед ним поставлена задача стабилизировать финансовое положение «Авангарда», отметили в пресс-службе администрации региона.

В начале недели на пресс-конференции Роман Старовойт раскритиковал работу прежнего руководства. По словам губернатора, результаты проведенного финансового аудита были продемонстрированы учредителям клуба не в полной мере, например, со ссылкой на коммерческую тайну не были предоставлены копии контрактов игроков. «По объемам финансирования я вижу удивительную закономерность: чем больше денег, тем хуже результаты. В 2016 году бюджет был без малого 134 млн, в 2017-м — 204 млн, в прошлом — 363,2 млн и уже в этом — 305 млн. Это колоссальные деньги. На мой взгляд, мы как учредители имеем право смотреть, куда они расходуются», — отметил Роман Старовойт. Как уточнили “Ъ-Черноземье” в обладминистрации, в 2016 году из региональной казны клубу было выделено 88,7 млн руб., в 2017-м — 76,5, в 2018-м — 160,7. На одной из встреч с руководством губернатор ранее заявлял, что финансирование на 2019 год останется в прежнем объеме.

Прошлый чемпионат ФНЛ «Авангард» завершил на восьмом месте, хотя по ходу розыгрыша был одним из лидеров. В нынешнем сезоне по итогам 14 туров клуб занимает 17 место и находится в зоне вылета из лиги. По данным «СПАРК-Интерфакс», ассоциация «Футбольный клуб «Авангард»» зарегистрирована в Курской области в январе 2003 года. По итогам 2018 года выручка ассоциации составила 3,7 млн руб., чистый убыток — 2,4 млн руб. С момент регистрации клуб ни разу не заканчивал год с прибылью. Чистые активы оцениваются в –196,5 млн руб., годом ранее показатель составлял –71,4 млн руб. Кредиторская задолженность в 2018-м составляла 84,5 млн руб., в 2017-м — 10,4 млн руб. Учредителями являются администрации Курской области и Курска, облдума, региональная федерация футбола и ОАО «Курскрезинотехника». В обладминистрации “Ъ-Черноземье” рассказали, что в совет согласились войти ОАО «Курский завод КПД», Курская атомная станция, ООО «Научно-производственное объединение “Композит”», ООО «Русский фабрикантъ», УК «КЭАЗ», Курский фонд развития, содействия и поддержки предпринимательства, КГУ, региональная федерация футбола, ОАО «Электроагрегат», РИА «Леонов» и ОАО «Курскхлеб».

На заседании учредителей глава региона добавил, что «администрация области не может единолично решить все сложности команды». Помочь в этом призван попечительский совет клуба, создание которого губернатор анонсировал еще в конце 2018 года. По данным пресс-службы, его состав «практически сформирован». В него войдут руководители крупных предприятий региона, «лидеры общественного мнения, кому небезразлична судьба клуба», а Роман Старовойт заявил о готовности лично возглавить новую структуру. В нее также войдет Николай Волокитин, занимавший пост президента клуба с 2012 года и намеревавшийся уйти в отставку на фоне финансовых проблем «Авангарда».

Напомним, в конце прошлого года появилась информация о том, что долги перед игроками достигли 200 млн руб. Как поясняли “Ъ-Черноземье” в клубе, это произошло в том числе потому, что «Авангард» работает по схеме возмещения: сначала клуб тратит средства, а потом их возмещают, но не всегда по всем статьям расходов. Проблему удалось решить в том числе за счет личной договоренности Романа Старовойта о финансовой поддержке с холдингом «Металлоинвест». На пресс-конференции господин Старовойт рассказывал, что «бегал с протянутой рукой» и сам вел переговоры с инвесторами по привлечению внебюджетных денег: «Наверное, это клуб должен делать, а не губернатор». При этом, отметил он, от администрации клуб получает средства вовремя и в полном объеме. Источник „Ъ“ в «Авангарде» пояснил, что сейчас долгов почти нет, зарплата выплачивается с небольшой задержкой, а схема возмещения средств по-прежнему работает.

Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» (долгое время играл в ФНЛ и дебютировал в этом сезоне в Российской премьер-лиге) Павел Худяков отметил, что при нынешнем бюджете «Авангард» вполне может претендовать на стыковые матчи за повышение в классе: «По меркам ФНЛ 300 млн — это приличный бюджет».

Александр Прытков