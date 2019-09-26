Гендиректором курского футбольного клуба «Авангард» стал Дмитрий Извеков

В структуре управления футбольного клуба(ФК) «Авангард» упразднены должности президента и исполнительного директора и появилась должность генерального директора, сообщила пресс-служба администрации Курской области. На новый пост единогласно избран Дмитрий Извеков, ранее бывший исполнительным директором клуба, а также являющийся заместителем председателя регионального комитета по физкультуре и спорту. Структура управления в клубе изменена «с целью повышения эффективности расходования средств», пояснили в пресс-службе. Перед гендиректором поставлена задача стабилизировать финансовое положение и реализовать концепцию развития «Авангарда», «ориентированную на модернизацию футбольной инфраструктуры и привлечение к играм основной команды воспитанников собственной академии».

По словам проводившего внеочередное общее заседание членов ассоциации «Футбольный клуб "Авангард"» губернатора Роман Старовойта, необходимо стабилизировать ситуацию, чтобы игроки не отвлекались на финансовые вопросы, а занимались спортивной составляющей. «"Авангард" — это бренд нашего региона, и мы должны приложить все усилия, чтобы сохранить действующий клуб. При этом нужно понимать, что администрация области не может единолично решить все сложности команды»,— отметил господин Старовойт. Для решения этих задач в том числе практически сформирован попечительский совет, в который наряду с руководителями крупных предприятий региона войдет также бывший президент клуба Николай Волокитин. О готовности возглавить попечительский совет заявил Роман Старовойт.

О том, какие задачи «Авангард» ставит на сезон, читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Клубы играют за прописку».

Александр Прытков