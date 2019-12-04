Курский «Авангард» не планирует сниматься с чемпионата ФНЛ

«Авангард» не планируется сниматься с чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщили “Ъ-Черноземье” в региональном комитете по физической культуре и спорту. Подобная информация стала появляться в федеральных СМИ после сообщения об уходе из команды спортивного директора Антона Воронцова и игроков Ильи Кубышкина, Романа Минаева и Артема Федчука. «Речь о снятии с турнира не идет»,– заверили в комитете.

О том, что господа Воронцов и Минаев покидают «Авангард», пресс-служба клуба сообщила 2 декабря, а об уходе господ Кубышкина и Федчука – 3 декабря. Полузащитник Илья Кубышкин провел за курскую команду 44 официальных матча и забил один гол, нападающий Роман Минаев в 81 игре отметился 14 мячами, форвард Артем Федчук за 78 матч забил девять голов. Антон Воронцов известен также по работе спортивным директором в воронежском «Факеле». В этот клуб господин Воронцов пришел в декабре 2014 года с поста помощника президента «Авангард». «Факел» функционер покинул в июне 2017-го и вернулся в Курск. После перехода Антона Воронцова в курском клубе начали играть бывшие игроки воронежской команды Михаил Багаев, Руслан Болов, Георгий Бурнаш и Александр Саутин.

По данным федеральных СМИ, игроки «Авангарда» могли уйти из-за установленного в клубе потолка зарплат. «Информация о потолке зарплат не соответствует действительности»,– отметили в комитете по физкультуре. Там также добавили, что «с рядом футболистов проведены переговоры о пересмотре условий контрактов»: «Часть высокооплачиваемых игроков покинет команду во время зимней паузы в первенстве. Каким будет уровень заработной платы действующих игроков, покажет время».

В комитете по физкультуре “Ъ-Черноземье” также рассказали, что в 2020 году будет уменьшен бюджет «Авангарда». Конкретные цифры обещали озвучить по итогам проведения попечительского совета клуба. Оно, по данным “Ъ-Черноземье”, состоится на этой неделе.

О том, зачем курский губернатор возглавил попечительский совет «Авангарда», читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Александр Прытков