Мурат Искаков покинул пост главного тренера курского «Авангарда»

Главный тренер курского футбольного клуба «Авангард» покинул свой пост, сообщила пресс-служба клуба. По ее данным, контракт расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон. И. о. главного тренера назначен Олег Василенко. Напомним, 21 августа «Авангард» вылетел из Кубка России, уступив в гостевой игре «Химкам» со счетом 4:1. В чемпионате Футбольной национальной лиги клуб занимает 14 место с девятью очками. По итогам девяти туров в активе «Авангарда» четыре поражения, три ничьих и две победы. Мурат Искаков возглавил клуб в июне 2019 года. В 2016–2019 годах входил в тренерский штаб футбольного клуба «Тамбов», в мае 2018-го после ухода в отставку Андрея Талалаева был назначен главным тренером, в апреле покинул должность после серии неудачных матчей команды.

О планах «Авангарда» на сезон читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Клубы играют за прописку».

Александр Прытков