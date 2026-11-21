В прошлых рекомендациях от 2021 года на дневной сон отводилось от 2 до 2,5 часа. Роспотребнадзор уточнил, что детям до полутора лет рекомендуется спать дважды, а детям от полутора до трех лет — один раз, но продолжительностью не менее трех часов.