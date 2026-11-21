Роспотребнадзор рекомендовал увеличить сон в детсадах до трех часов
Продолжительность суточного сна для детей в возрасте до одного года должна составлять не менее 14–15 часов, для детей одо 7 лет — 12–12,5 часа, следует из рекомендаций Роспотребнадзора. Согласно им, на дневной сон нужно отводить от 2,5 до 3 часов, передает «РИА Новости».
В прошлых рекомендациях от 2021 года на дневной сон отводилось от 2 до 2,5 часа. Роспотребнадзор уточнил, что детям до полутора лет рекомендуется спать дважды, а детям от полутора до трех лет — один раз, но продолжительностью не менее трех часов.
В этом году Роспотребнадзор впервые разработал для школ и детсадов рекомендации по рыбному меню. Для дошкольников было предложено использовать преимущественно тощие и среднежирные сорта рыбы. В документ также включили примерные варианты блюд.