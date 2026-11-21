Минобороны России сообщило об ударе по Криворожской теплоэлектростанции
Российские вооруженные силы ночью атаковали теплоэлектростанцию (ТЭЦ) и электроподстанцию на Украине, сообщило Минобороны России. По его данным, также поражен сухогруз в районе Одессы.
Криворожская теплоэлектростанция в Днепропетровской области, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины;
электроподстанция 110 кВ в населенном пункте Сарны Ровенской области, подающая электричество военным предприятиям;
сухогруз на переходе морем в районе Одессы, перевозивший грузы двойного назначения для ВСУ.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по территории Украины. В августе вооруженные силы России нанесли удар по Одесской ТЭЦ. В начале ноября были поражены теплоэлектростанции в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях.