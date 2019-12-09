Президент МОК пообещал исполнить решение WADA по российским спортсменам

Решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) являются обязательными, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке по теме «Спорт на благо всеобщего развития и мира».

«Я не буду заниматься спекуляциями по поводу развития событий, но решения WADA обязательны для исполнения Международным олимпийским комитетом и МОК привержен верховенству закона. Поэтому мы будем исполнять это решение»,— сказал господин Бах (цитата по «РИА Новости»).

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Он также заявил, что МОК придерживается политики «нулевой терпимости» к допингу, и сделает все, чтобы летняя Олимпиада–2020 в Токио была свободна от допинга. При этом Олимпийские игры должны быть вне политических разногласий.

«Для того чтобы содействовать глобальной солидарности, Олимпийские игры должны быть нейтральными. Мы можем выполнить задачу объединения мира только в том случае, если Олимпийские игры будут выше каких бы то ни было политических разногласий. Наш политический нейтралитет идет рука об руку с автономией спорта, самостоятельностью спорта, ведь можно быть нейтральным только в том случае, если ты самостоятелен»,— сказал господин Бах (цитата по ТАСС).

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Напомним, сегодня, 9 декабря, WADA приняло рекомендации Комитета по соответствию и отстранило Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Российские спортсмены, которые не допустили нарушений, смогут выступать под нейтральным флагом.

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал решение WADA «антироссийской истерией». Министр спорта Павел Колобков заявил, что говорить о санкциях против российских спортсменов рано, решение еще может быть рассмотрено в Спортивном арбитражном суде. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил что Россия понесет заслуженное наказание.

О решении WADA — в материале “Ъ” «Так нам и WADA».