Так нам и WADA

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) последовал рекомендациям своего Комитета по соответствию и наказал Россию за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории пакетом жестких санкций. В ближайшие четыре года, то есть на двух Олимпиадах — летней в 2020 году в Токио и зимней в 2022 году в Пекине — российской сборной придется выступать в нейтральном статусе и, возможно, в сильно урезанном составе. Кроме того, Россия рискует лишиться нескольких топовых турниров, приходящихся на этот период, в том числе чемпионатов мира по хоккею и волейболу. У российской стороны, правда, будет возможность оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Что решило WADA. Главное Читать далее

В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства на заседании в Лозанне рассмотрел вопрос санкций в отношении России. Вопрос возник в связи с обнаруженными в переданной WADA в январе базе данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 годы многочисленными «несоответствиями». Комитет по соответствию головной антидопинговой структуры фактически приравнял их к манипуляциям по вине российской стороны, рекомендовав лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и применить к России пакет санкций, предусмотренных вступившим в силу в прошлом году новым Международным стандартом по соответствию. Исполком WADA последовал рекомендации и нанес мощнейший удар по российскому спорту.

Официальное сообщение WADA об отстранении России Читать далее

В санкционном пакете есть несколько пунктов, которые вряд ли можно считать слишком значительными. Это, например, запрет российским чиновникам занимать ключевые посты в органах международных спортивных федераций и запрет для руководителей Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России на посещение крупных спортивных мероприятий. Но другие составляющие пакета имеют огромное значение.

Наиболее значимое из решений исполкома WADA касается формата выступления российских спортсменов на так называемых главных международных соревнованиях.

Точной формулировки, какие соревнования должны войти в список, не существует, но там есть Олимпийские игры и чемпионаты мира. В нейтральном статусе, без права использования государственного флага и национальной символики (как на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане), российским спортсменам предстоит выступать на всех «главных» соревнованиях в ближайшие четыре года. На этот период, помимо Олимпиады в Токио будущим летом, приходятся зимняя в Пекине, а также еще целый ряд значимых состязаний, например чемпионат мира по футболу в Катаре, который, как и пекинские Олимпийские игры, состоится в 2022 году.

Каких турниров может лишиться Россия Читать далее

Плюс на двух Олимпиадах у сборной России наверняка не выйдет выступить в максимально близком к оптимальному составе. Отказано в допуске к участию в них будет спортсменам, у которых есть любой допинговый бэкграунд — в виде положительных допинг-проб в прошлом, упоминания в докладе Ричарда Макларена или в той самой базе, что была передана в WADA. Это означает, что на Олимпиаде в Токио не смогут выступить ни лидер российской плавательной команды Юлия Ефимова, ни теннисистка Мария Шарапова: у них в карьере были допинговые дисквалификации.

Колоссальный урон России может нанести другой запрет — проводить или претендовать на проведение «главных» соревнований.

Речь идет в том числе о тех соревнованиях, которые стране уже достались, за исключением ситуаций, когда отнять турнир невозможно «с юридической и практической точек зрения». В обозначенный «санкционный» период Россия должна принять сразу несколько заметных и дорогих спортивных мероприятий. Насчет чемпионата Европы по футболу следующим летом, одним из городов-хозяев которого был выбран Санкт-Петербург, и финала футбольной Лиги чемпионов 2021 года в том же Санкт-Петербурге WADA уже заявляла, что они не входят в черный список. Но под угрозой все равно находится около десятка состязаний, включая чемпионат мира по волейболу в 2022 году, чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге и летнюю Универсиаду в Екатеринбурге в 2023-м.

У России еще будет возможность оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Решение о иске должен принять Наблюдательный совет РУСАДА на заседании 19 декабря. Уже сейчас понятен основной аргумент российской стороны в споре за отмену по крайней мере самых болезненных санкций. Президент ОКР Станислав Поздняков ранее указывал, что они, по сути, противоречат Олимпийской хартии, основному документу Международного олимпийского комитета (МОК). По нему спортсмены представляют страну на Олимпиадах в составе команды своего национального Олимпийского комитета. К ОКР же ни у WADA, ни у МОК не было никаких претензий.

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов о влиянии решения WADA на российский спорт: А дальше стандартная история: Москва в кольце, кругом враги, это политический заказ, и все хотят вбить клин между нами и всем миром. Вы серьезно? Доказанный факт: спортивные чиновники, которые за это отвечали, санкционировали то, что произошло, то есть подчистили данные лаборатории. На федеральных каналах выходят большие материалы, где рассказывают, что в базу вошли удаленно, ее подчистили. Кто? Родченков и его компания. В базу, которая не была подключена к интернету никогда... Источник: “Ъ FM”

Как заявил в понедельник на пресс-конференции министр спорта России Павел Колобков, говорить о санкциях пока рано. «У РУСАДА 21 день на подготовку ответа — согласны или нет. Если не согласны, то WADA в течение короткого промежутка времени направляет исковое заявление в Спортивный арбитражный суд, он будет рассматривать все доказательства с нуля. Там будет объективный процесс, где будут заслушаны все свидетели»,— объяснил господин Колобков. Он отметил, что Россией была проделана «невероятная работа» по реформированию всей системы и выполнены все требования. «Я считаю, на все те вопросы и замечания, которые у них были, получены ответы. Экспертизе подвергалась такая же база данных, как у WADA. Не были представлены технические отчеты, они появились на сайте WADA только в пятницу утром. Наши эксперты давали убедительные объяснения, но не были услышаны»,— добавил он.

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов о реакции Министерства спорта на решение исполкома WADA: Несколько раз министру задавали очень важный вопрос: кто виноват в том, что произошло? Ответа на него так и не получили. Вместо этого — рассказ о том, что проделана сумасшедшая работа. По словам Колобкова, есть доказательства, данные, которые мы сможем предоставить CAS. Я, честно говоря, не знаю, как потом этот человек сможет дать пресс-конференцию, потому что совершенно очевидно, что в международном арбитражном суде мы выиграть не сможем, так же, как было очевидно, что Россию накажут, еще в июле или в августе. Но почему есть эта тенденция, все время говорить: «Подождите, еще ничего не решено». Это просто какая-то трагедия, которая продолжается из года в год, из месяца в месяц — и вот сейчас опять то же самое. Источник: “Ъ FM”

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, профильные организации должны обжаловать решение WADA. Господин Медведев признал наличие проблем с допингом в российском спорте, но считает, что решение исполкома стало «продолжением антироссийской истерии, которая приобрела хроническую форму».

Алексей Доспехов