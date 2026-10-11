Больше 100 человек погибли при кораблекрушении в Джибути

Всего на борту было примерно 350 мигрантов, из них 116 числятся пропавшими без вести. В результате кораблекрушения выжили более 80 человек, все они — граждане Эфиопии. Сам инцидент произошел в ночь с 8 на 9 октября. Власти Джибути продолжают поисково-спасательные операции.