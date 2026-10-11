Больше 100 человек погибли при кораблекрушении в Джибути
11.10.2026, 13:48
Как минимум 109 человек, в их числе 15 детей, погибли во время перехода по воде из Джибути (Восточная Африка) в Йемен. Их лодка перевернулась к северу от портового города Обок в Джибути. Об этом сообщает Международная организация по миграции (МОМ).
Всего на борту было примерно 350 мигрантов, из них 116 числятся пропавшими без вести. В результате кораблекрушения выжили более 80 человек, все они — граждане Эфиопии. Сам инцидент произошел в ночь с 8 на 9 октября. Власти Джибути продолжают поисково-спасательные операции.
МОМ помогает 64 выжившим в Центре помощи мигрантам в Обоке, предоставляя лечение, временное жилье и продовольствие, а также помогая восстановить связь с семьями. По данным организации, в 2025 году на этом маршруте погибли или пропали без вести более 900 человек.