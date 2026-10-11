Зарубежные СМИ: Как развивается конфликт между Саудовской Аравией и хуситами?
11 октября, воскресенье
11.10.2026, 14:19
Йеменские хуситы ударили по аэропорту Эр-Рияда, погибли 12 человек, еще 300 — пострадали. Столица Саудовской Аравии подверглась атаке 10 октября. Как пишут СМИ, ракета попала в два терминала для внутренних рейсов. Вскоре власти королевства обвинили в ударах группировку «Ансар Аллах». Саудовская Аравия борется с нею с 2015 года и возглавляет коалицию, которая поддерживает йеменское правительство. Зарубежные СМИ не исключают, что удар по аэропорту усилит эскалацию в регионе и может втянуть в войну Соединенные Штаты. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
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Агентство Reuters называет удар по аэропорту самым смертоносным инцидентом в королевстве за последние десять лет. Пострадали граждане сразу нескольких стран, в том числе США, Бангладеш, Иордании и Катара. По словам корреспондентов агентства, больницы переполнены ранеными. Людей перевозили в том числе и на вертолетах, некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.
Очевидцы рассказали Reuters, что после взрыва на земле остались лежать множество тел, а к зданию тут же поспешили десятки машин скорой помощи. Один из пассажиров перед ударом заметил, как по небу пролетел неизвестный объект, после чего часть потолка у выхода на посадку обрушилась. К 11 октября все рейсы перенаправили из Эр-Рияда в соседние аэропорты. Сам столичный авиаузел остановил работу.
От полетов в столицу королевства уже отказались две авиакомпании Кувейта, как минимум на эти выходные, пишет «Аль-Джазира». Индийский перевозчик Akasa Air отменил рейсы вплоть до 13 октября.
Позже представители йеменских хуситов заявили, что группировка «заблокировала международный аэропорт», а небо над Саудовской Аравией отныне становится зоной боевых действий. Исключением, по их словам, станет воздушное пространство над священными городами Мекка и Медина.
Financial Times напоминает, что на уходящей неделе аэропорты королевства атаковали трижды. 8 октября из-за обстрела гавани Эр-Рияда погибли четыре человека, в том числе пилот. 10-го снаряд упал рядом с аэропортом Даммама. Коалиция арабских стран назвала произошедшее военным преступлением
Associated Press допускает, что атака заставит Эр-Рияд усилить давление на союзников, в первую очередь на Соединенные Штаты с требованием вмешаться в конфликт. Ранее источники агентства сообщали, что у королевства заканчиваются снаряды для систем ПВО, из-за чего страна уже обращалась за помощью к Франции, Великобритании, Пакистану и Египту.
Удар хуситов прокомментировал и президент США Дональд Трамп. Он отметил, что планирует обсудить произошедшее с наследным саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом.