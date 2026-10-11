Зарубежные СМИ: Как развивается конфликт между Саудовской Аравией и хуситами?

Очевидцы рассказали Reuters, что после взрыва на земле остались лежать множество тел, а к зданию тут же поспешили десятки машин скорой помощи. Один из пассажиров перед ударом заметил, как по небу пролетел неизвестный объект, после чего часть потолка у выхода на посадку обрушилась. К 11 октября все рейсы перенаправили из Эр-Рияда в соседние аэропорты. Сам столичный авиаузел остановил работу.