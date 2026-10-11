ВС России поразили цеха по производству беспилотников для ВСУ

По данным ведомства, в числе пораженных целей оказались цеха по производству беспилотных летательных аппаратов для украинской армии, а также площадки их запуска. Кроме того, российские войска ударили по пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников, всего в 147 районах зоны специальной военной операции.