ВС России поразили цеха по производству беспилотников для ВСУ
11.10.2026, 14:04
Вооруженные силы России в течение суток нанесли серию ударов по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, в числе пораженных целей оказались цеха по производству беспилотных летательных аппаратов для украинской армии, а также площадки их запуска. Кроме того, российские войска ударили по пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников, всего в 147 районах зоны специальной военной операции.
Для нанесения ударов применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. В Минобороны отметили, что повреждена транспортная инфраструктура и энергетические объекты, которые использовались Вооруженными силами Украины.