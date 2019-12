Родченков назвал санкции против российских спортсменов заслуженными

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что Россия наконец понесет заслуженное наказание за мошенничество с допингом. Он передал этот комментарий CNN через своего адвоката Джима Уолдена.

«Слишком долго Россия использовала мошенничество с допингом и криминальную деятельность, спонсируемую государством, как инструмент внешней политики. Пусть каждая коррумпированная нация, которые пытаются использовать незаконную российскую схему, прислушаются к сегодняшнему монументальному решению»,— заявил господин Родченков.

Более полный текст заявления Григория Родченкова также опубликовал у себя в Twitter журналист Times Мартин Циглер. В нем говорится, что господин Родченков ждал сегодняшнего решения WADA, и одобряет его. При этом он считает, что нужно наказать задним числом и тех, кто занимался коррупцией в спорте, а также пересмотреть результаты Олимпийских игр в Лондоне и Сочи.

Russia has "dug its own grave" - "how can any athlete credibly prove their innocence?" says doping system's architect Grigory Rodchenkov pic.twitter.com/6iazbJeT9C