Папе римскому проведут операцию на легком
11.10.2026, 14:17
Папе римскому Льву XIV проведут операцию по удалению узелка в легком. Об этом он объявил после воскресной проповеди, передает Vatican News.
По его словам, узелок был выявлен на очень ранней стадии и хорошо локализован. Операция пройдет в начале следующей недели в клинике Джемелли. Директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни сообщил, что на восстановление потребуется около недели.
Льву XIV (в миру — Роберт Фрэнсис Прево) 71 год. Он был избран конклавом в мае 2025 года после смерти папы Франциска после инсульта.