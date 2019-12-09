Официальное сообщение WADA об отстранении России

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA), последовав рекомендации Комитета по соответствию (CRC), принял ряд санкций против российского спорта. “Ъ” приводит полный перевод сообщения WADA о своем решении.

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Сегодня исполнительный комитет WADA единогласно поддержал рекомендацию CRC признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) несоответствующим требованиям Всемирного антидопингового кодекса на четыре года.

На заседании в швейцарской Лозанне исполком, в состав которого входят 12 человек, поддержал рекомендацию CRC, которая включает ряд серьезных санкций против РУСАДА и условий восстановления этой организации в правах в соответствии с Международным стандартом соблюдения кодекса участниками (ISCCS).

Председатель CRC Джонатан Тейлор разъяснил членам исполкома рекомендации CRC, которые были представлены исполкому 25 ноября вместе с отчетом Управления по сбору информации и расследованиям WADA и отчетом независимых судебных экспертов из Института судебной экспертизы Университета Лозанны. За этим выступлением последовали вопросы членов и обсуждение конкретных аспектов рекомендации.

Президент WADA сэр Крейг Риди заявил: «Сегодняшнее жесткое решение исполкома демонстрирует намерение WADA действовать решительно перед лицом допингового кризиса в России, это возможно благодаря полноценным способностям Агентства проводить расследования, дальновидности CRC и недавно обретенными WADA правами рекомендовать содержательные санкции через стандарт соответствия, который вступил в силу в апреле 2018 года. Все это позволяет исполкому принимать правильные решения в нужное время.

Слишком долго российский допинг отвлекал от "чистого" спорта. Вопиющие нарушения российскими властями условий восстановления РУСАДА, принятых исполкомом в сентябре 2018 года, требовали жесткого ответа. Он сегодня и прозвучал. России были предоставлены все возможности разобраться со своими делами и вернуться в глобальное антидопинговое сообщество во благо своих спортсменов, спортивной честности. Тем не менее она предпочла продолжить идти по пути обмана и отрицания. В результате исполком ответил самым решительным образом, при этом защищая права российских спортсменов, имеющих возможность доказать, что они не принимали участия и не получали выгоды от этих мошеннических действий.

От имени исполнительного комитета и многочисленных членов WADA, которые поддержали рекомендации CRC, я хотел бы поблагодарить членов CRC за их рекомендацию, а также Управление по сбору информации и расследованиям WADA и судебных экспертов за их знания, тщательную работу и упорство в выяснении всех обстоятельств этого в высшей степени сложного дела».

Рекомендации комитета по соответствию

26-страничные рекомендации CRC очерчивают ключевые факты, которые в основном получены из докладов Управления по сбору информации и расследованиям WADA и его экспертов-криминалистов.

Согласно докладам, московские данные были преднамеренно переделаны до и во время их изучения экспертами WADA в январе 2019 года.

В этой связи условия по восстановлению в правах РУСАДА, которые были согласованы исполнительным комитетом WADA в сентябре 2018 года, не были выполнены, поскольку московские данные не являются полными или аутентичными. Джонатан Тейлор напомнил членам исполнительного комитета, что в сентябре 2018 года исполнительный комитет счел требование о предоставлении аутентичной копии «критически» важным условием для решения о восстановлении РУСАДА в списках сторон, соответствующих нормам и правилам. Критически важным оно было признано, потому что:

оно бы позволило антидопинговому сообществу наконец-то решить вопросы и подвести черту под обвинениями в систематическом заговоре по предоставлению допинга российским спортсменам;

оно бы гарантировало, что любой российский спортсмен с положительной пробой на допинг может быть наказан;

не менее важно, что оно гарантировало бы освобождение от подозрений невиновным российским спортсменам.

Доклад Управления по сбору информации и расследованиям WADA был, в частности, основан на выводах экспертов-криминалистов о несоответствиях, найденных в некоторых данных, полученных WADA из московской лаборатории в январе 2019 года. После решения WADA от 17 сентября 2019 года по официальной процедуре в отношении РУСАДА этот обзор также включал в себя оценку ответов от российских властей на перечень детальных и технических вопросов, заданных Управлением по сбору информации и расследованиям WADA и международными экспертами-криминалистами.

На основании докладов исполнительному комитету стало ясно, что данные, предоставленные Москвой, не были ни полными, ни полностью аутентичными.

Как подчеркивается в докладах, одна информация была удалена, другая — изменена, а в некоторых случаях системные сообщения были сфабрикованы с целью затруднить работу следователей WADA. Кроме того, были предприняты меры, чтобы скрыть эти манипуляции, в том числе при помощи отката компьютерных систем и файлов, чтобы казалось, что данные из Москвы были в таком состоянии с 2015 года.

Приняв во внимание все факты и рекомендации, включая последствия восстановления статуса, исполнительный комитет полностью поддержал рекомендацию комитета по соответствию. Теперь WADA отправит формальное уведомление в РУСАДА, подтвердит невыполнение требований о предоставлении аутентичной копии данных из Москвы и предложит санкции, которые вступят в силу, когда решение о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу будет принято окончательно, и будут иметь силу до четвертой годовщины от этой даты («четырехлетний период»).

Санкции

Члены правительства и российские чиновники не смогут участвовать в следующих мероприятиях в течение четырехлетнего периода:

(а) юношеских Олимпийских играх (летних и зимних);

(б) Олимпийских и Паралимпийских играх (летних и зимних);

(в) любых соревнованиях, организованных крупным организатором соревнований;

(г) любых чемпионатах мира, организованных или санкционированных любым из подписантов.

Россия не сможет принимать в течение четырехлетнего периода или подавать заявку на проведение или получать в течение четырехлетнего периода право на проведение (как в течение четырехлетнего периода, так и после него) любых крупных соревнований.

В случае если право на проведение крупного соревнования в четырехлетний период было уже предоставлено России, подписант должен отозвать это право и передать его другой стране, за исключением случаев, когда осуществить это невозможно юридически или практически.

Российский флаг не может быть представлен ни на одном из крупных соревнований в четырехлетний период

Ни президент, ни генеральный секретарь, ни генеральный директор, ни любой другой член исполнительного комитета/комитета правления как Олимпийского комитета России, так и Паралимпийского комитета России не могут участвовать или присутствовать на любом из крупных соревнований, которые пройдут в четырехлетний период.

Российские спортсмены и их персонал могут участвовать в крупных соревнованиях, проходящих в четырехлетний период, только если они смогут доказать, что они никак не связаны с фактами, послужившими причинами признания РУСАДА не соответствующей статусу кодекса, включая доказательство того, почему они не были упомянуты в докладах Макларена в инкриминирующих обстоятельствах, результаты их проб не были признаны положительными, данные об их пробах не были сфальсифицированы, и что они проходили отвечающую требованиям WADA проверку как во время, так и вне соревнований, в соответствии со строгими условиями, определенными WADA (или Спортивным арбитражным судом (CAS), в рамках механизма, предусмотренного ст. 11.2.6 Международного стандарта соответствия кодексу подписавшихся сторон. В противном случае они не могут представлять Российскую Федерацию.

Учитывая отягчающие обстоятельства РУСАДА должна компенсировать WADA все затраты на проведение расследования по этому делу, понесенные с января 2019 года, а также выплатить WADA штраф в размере 10% от прибыли за 2019 год или в $100 тыс. (в зависимости от того, что меньше). Это максимально возможный штраф, предусмотренный правилами, все деньги должны быть выплачены до окончания четырехлетнего периода.

Председатель CRC Джонатан Тейлор заявил: «Сегодня исполнительный комитет принял недвусмысленное решение. Будучи суровыми по отношению к властям, эти рекомендации избегают наказания невиновных и встают на защиту прав "чистых" спортсменов. Если спортсмен из России может доказать, что он не был вовлечен в институционализированную программу допинга, что его данные не были частью манипуляций, что он проходил адекватное тестирование перед соревнованиями и что он удовлетворяет каким-то другим строгим условиям, которые будут определены, то он сможет участвовать в соревнованиях.

Теперь WADA включила имена всех подозрительных спортсменов в базу данных LIMS. В нее вошли спортсмены, данные которых подверглись манипуляции или даже были удалены, включая 145 спортсменов из отобранной WADA целевой группы наиболее подозрительных спортсменов, но также и других, не входящих в эту целевую группу.

Хотя я понимаю призывы к всеобщему запрету для всех российских спортсменов, вне зависимости от того, указывает ли полученная информация на их причастность или нет, единогласное мнение CRC состоит в том, что кто может доказать свою невиновность, тот не должен быть наказан. Я рад, что исполнительный комитет WADA согласился с этим».

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли сказал: «Фундаментальная цель нового стандарта соответствия — поддержать уверенность членов в усилиях WADA и ее партнеров сделать все возможное, чтобы защитить спорт от бедствий допинга. Решение в сентябре 2018 восстановить РУСАДА при соблюдении строгих условий разрешило давнюю безвыходную ситуацию, позволив WADA разрешить проблему в соответствии со строгими правовыми основами нового стандарта соответствия. С тех пор Управление по сбору информации и расследованиям WADA получило московские данные и образцы, более чем 40 случаями, не затронутыми манипуляциями и 14 случаями повторного анализа образцов (мы.— “Ъ”) поделились соответственно с Международными федерациями и РУСАДА для принятия соответствующих мер. Еще больше таких случаев будет появляться. И санкции, одобренные сегодня исполнительным комитетом за манипуляции некоторыми данными, являются решительными и значимыми в той степени, которая не могла бы быть достигнута при старых правилах».

Деятельность РУСАДА

Что касается РУСАДА, исполнительный комитет согласился с мнением CRC, что «доказательства (включая недавнюю проверку деятельности РУСАДА со стороны WADA) указывают на то, что работа РУСАДА по борьбе с допингом в российском спорте эффективна и что она продуктивно работает, сотрудничая с другими антидопинговыми организациями, в том числе внутри России. Следовательно, исполнительный комитет принял рекомендацию не проводить специальный мониторинг или надзор или взятие под свой контроль антидопинговой деятельности РУСАДА в четырехлетний период».

Однако одно из условий восстановления РУСАДА в правах по истечении четырехлетнего периода — уверенность WADA в том, что в указанный период независимость РУСАДА не нарушалась и не было никакого вмешательства извне в ее деятельность.

Следующие шаги

Как сообщала WADA 5 декабря, у РУСАДА теперь есть 21 день для ознакомления с вышеуказанным уведомлением.

Если РУСАДА оспорит заявление WADA, дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS). В соответствии с Международными стандартами соблюдения кодекса участниками (ISCCS), «если подписавшаяся сторона решит оспорить утверждения о несоответствии кодексу и/или рекомендуемое наказание для подписавшейся стороны и/или предлагаемые условия восстановления в правах, тогда (в соответствии со статьей 23.5.6. кодекса) она должна уведомить WADA в письменном виде в течение 21 дня с момента получения уведомления от WADA. После этого WADA подаст официальное уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд, и данный спор будет разбираться отделением по обычным арбитражным делам». Далее, в соответствии со ст. 23.5.9 кодекса, любые решения Спортивного арбитражного суда, связанные с делами о несоответствии, рекомендованным наказанием и/или предлагаемыми условиями восстановления в правах, являются обязательными к исполнению и должны признаваться и выполняться всеми подписавшимися сторонами.

Если РУСАДА не будет оспаривать утверждения WADA, последствия несоответствия условиям восстановления, предлагаемые WADA, станут окончательным решением, и любая сторона, которая в соответствии со ст. 23.5.7. кодекса имела бы право вмешаться в разбирательство Спортивного арбитражного суда, если бы РУСАДА оспаривала уведомление WADA, имеет право опротестовать решение WADA в отделении по обычным арбитражным делам Спортивного арбитражного суда в течение 21 дня с момента публикации WADA решения по РУСАДА. Если в течение 21 дня ни одна из сторон не опротестует, окончательное решение должно быть утверждено и выполнено всеми подписавшимися сторонами. В случае подачи апелляции последующее решение Спортивного арбитражного суда является обязательным для выполнения и должно быть утверждено и выполнено всеми подписавшимися сторонами.

В целях прояснения дальнейших действий WADA будет взаимодействовать с подписавшимися и другими сторонами, которые могут быть затронуты этим решением. По этому делу еще может быть подана апелляция. Для полной ясности следует добавить, что учитывая сроки данного уведомления, оно не будет распространяться на Юношеские олимпийские игры, которые пройдут в Лозанне в следующем месяце.

Перевод: Кирилл Сарханянц, Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик