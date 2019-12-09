Россию отстранили от крупных соревнований на четыре года Онлайн-трансляция “Ъ”: последние новости и заявления с заседания исполкома WADA

9 декабря в швейцарской Лозанне проходит заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA). WADA приняло рекомендации Комитета по соответствию и отстранило Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. «Чистые» российские спортсмены смогут выступать под нейтральным флагом. Также WADA заявило, что если сборная России попадет на ЧМ-2022 по футболу в Катаре, то будет выступать без флага и гимна. На чемпионат Европы по футболу в 2020 году эти ограничения не распространяются. Последние новости и заявления — в онлайн-трансляции “Ъ”.

Что решило WADA. Главное Россию на четыре года лишили права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира.

«Чистые» российские спортсмены смогут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом.

Россию на четыре года лишили права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Подавать заявку на проведение Олимпиады Россия не сможет до 2032 года.

У России должно быть отозвано полученное ранее право на проведение крупных спортивных соревнований.

Введен запрет на посещение международных спортивных мероприятий для российских госслужащих и руководства ОКР и ПКР.

Российским чиновникам запретили входить в руководящие органы спортивных федераций и организаций.

Решение вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в CAS в Лозанне.

РУСАДА должна компенсировать расходы, которые WADA понесла при расследовании допинг-скандала и выплатить штраф в размере 10% от своей выручки за 2019 год или $100 тыс.

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17:57. «Я считаю, на все те вопросы и замечания, которые у них были, получены ответы. Экспертизе подвергалась такая же база данных, как у WADA. Не были представлены технические отчеты, они появились на сайте WADA только в пятницу утром. Наши эксперты давали убедительные объяснения, но не были услышаны»,— отметил также господин Колобков.

Он считает, что в этом направлении Россией была проделана «невероятная работа»: «Мы реформировали по сути всю систему, у нас новое руководство лаборатории. Это делалось вместе с советниками Всемирного антидопингового агентства. Они работали здесь в течение двух лет. И с точки зрения законодательства министерство спорта постоянно отчитывается перед ЮНЕСКО, перед Советом Европы, мы все выполняем».

17:52. Министр спорта России Павел Колобков на пресс-конференции заявил, что «говорить о санкциях пока рано». «У РУСАДА 21 день на подготовку ответа — согласны или нет. Если не согласны, то WADA в течение короткого промежутка времени направляет исковое заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS), он будет рассматривать все доказательства с нуля. Там будет объективный процесс, где будут заслушаны все свидетели»,— сказал господин Колобков.

17:37. Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов о влиянии решения WADA на российский спорт.

Владимир Осипов: А дальше стандартная история: Москва в кольце, кругом враги, это политический заказ, и все хотят вбить клин между нами и всем миром. Вы серьезно? Доказанный факт: спортивные чиновники, которые за это отвечали, санкционировали то, что произошло, то есть подчистили данные лаборатории. На федеральных каналах выходят большие материалы, где рассказывают, что в базу вошли удаленно, ее подчистили. Кто? Родченков и его компания. В базу, которая не была подключена к интернету никогда. Источник: “Ъ FM”

17:07. Предварительный счет России, который WADA выставит за расследование, составляет чуть меньше $5 млн, и сумма будет расти, сообщил глава WADA Крейг Риди.

16:54. Международный паралимпийский комитет (МПК) считает решение WADA правильным. «Те, кто отвечал за манипулирование данными из Московской лаборатории до ее передачи в WADA, похоже, сделали все возможное, чтобы нарушить принципы честного и чистого спорта»,— говорится в заявлении МПК.

16:32. В МОК заявили, что представители олимпийского движения поддержали решение WADA.

16:30. Глава комитета по соответствию Джонатан Тейлор заявил, что в WADA всерьез думали о тотальном исключении спортсменов России из крупных международных соревнований, однако в итоге решили не делать этого, чтобы дать шанс новому поколению российских спортсменов.

16:25. WADA не уверено, что санкции в отношении российского спорта успеют вступить в силу до летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Но на Олимпиаду в Токио не пустят тех атлетов, у кого были антидопинговые нарушения в прошлом.

16:24. Сборная России по футболу может выступать в отборе ЧМ-2022, решение исполкома WADA касается только финального турнира, пояснил глава комитета по соответствию.

16:18. «Впервые в истории мирового антидопинга такие жесткие санкции (применены) в отношении такой большой юрисдикции. Нам отметили, что работа РУСАДА была эффективна. Поэтому нет дополнительного надзора за РУСАДА в течение четырех лет. Два условия соответствия РУСАДА были критическими — это доступ к базе лаборатории»,— заявил глава РУСАДА Юрий Ганус.

16:16. WADA уточнило, что решение о запрете исполнения гимна российскими спортсменами будет принято дополнительно.

16:15.

«Срок запрета WADA на участие российских спортсменов в международных соревнованиях может быть пересмотрен»,— заявил Джонатан Тэйлор.

16:07. Глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что 19 декабря Наблюдательный совет РУСАДА, скорее всего, примет решение об апелляции в CAS, но перспектив, вероятно, нет.

16:05. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что российские спортивные организации должны обжаловать решение WADA. Само же решение он назвал «продолжением антироссийской истерии, которая приобрела хроническую форму».

16:03. WADA заявило, что международные федерации обязаны лишить Россию турниров, права проведения на которые уже получены.

16:01. WADA считает, что в случае апелляции России решение Спортивного арбитражного суда не будет отличаться от принятого организацией.

15:55. Также Джонатан Тэйлор заявил, что после запрета WADA российские спортсмены не должны участвовать в Олимпиадах под брендом «Олимпийский атлет из России».

15:54.

«Если сборная России попадет на ЧМ-2022 по футболу в Катаре, то она будет выступать без флага и гимна»,— заявил глава комитета по соответствию.

15:53. «Каждый российский спортсмен будет допускаться до соревнований индивидуально, финальное слово будет выносить Спортивный Арбитражный суд в Лозанне»,— сказал Джонатан Тэйлор.

15:52. «РУСАДА будет восстановлена через четыре года, если сможет продемонстрировать независимость работы и соответствие стандартам»,— сообщил глава комитета по соответствию.

15:49. «WADA отстранит от участия в Олимпиады и Паралимпиады 145 спортсменов с подозрительными пробами, если они еще не завершили свои карьеры»,— заявил председатель комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор.

15:47. «Главная задача WADA — защищать чистых спортсменов. Но работа еще не закончена, надо сейчас сосредоточиться на внедрении рекомендаций комитета по соответствию»,— заявил избранный президент WADA Витольд Банька.

15:17. Решение WADA по России распространяется на все мировые чемпионаты, в т.ч. Олимпиады, Паралимпиады, чемпионаты мира, но не на региональные турниры — пояснил пресс-секретарь WADA Джеймс Фицджеральд.

Это означает отстранение России от чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, но не коснется Евро-2020, который примут 12 стран, а четыре матча пройдут в Санкт-Петербурге.

15:15. Началась пресс-конференция WADA.

15:15. Российский футбольный союз (РФС) пока не получал позиции Международной федерации футбола (FIFA) по решению WADA и надеется, что с их стороны не будет ограничений для сборных и турниров в России, сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

15:00.

Замгендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая о решении WADA: К сожалению, решение было ожидаемым для РУСАДА. Наверное, это очередное событие, которое должно заставить всех людей, вовлеченных сегодня в развитие и организацию российского спорта, задуматься о том, что делается правильно, а что неправильно. РУСАДА, в свою очередь, продолжит заниматься тем, что и делает последние два-три года. Агентство никак в правах не ущемлен — ни в административных, ни в функциональных, поэтому мы так же будем проводить образовательные программы, тестировать спортсменов, заниматься расследованиями, выносить дела на слушания и так далее. На работу агентства решение WADA никак не повлияет, это лишь такая юридическая казуистика. Лишили соответствия агентство потому, что подписантом кодекса является агентство со стороны Российской Федерации. Источник: “Ъ FM”

14:54. «Ехать нужно под любым флагом, кто же виноват, что они в такую ситуацию попали. Я поддержу этих спортсменов»,— прокомментировал «Интерфаксу» перспективу участия россиян на спортивных соревнованиях под нейтральным флагом первый зампредседателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Вячеслав Фетисов.

14:33.

Главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Яременко: На самом деле, если мы с вами патриотически настроенные граждане, и если мы хотим, чтобы наш спорт действительно был чистым, то скажу парадоксальную вещь — это отстранение в очень жесткой форме на четыре года надо только горячо приветствовать. Потому что, в конце концов, надо признать, что, начиная с 1950-х, когда наш отечественный спорт оказался частью мирового спортивного движения, мы занимались обманом... Источник: “Ъ FM”

14:31. WADA располагает именами всех подозрительных спортсменов из базы данных LIMS московской лаборатории, включая тех, чьи данные были изменены или даже удалены.

14:23. Исполком WADA принял решение не навязывать какой-либо специальный мониторинг, надзор и контроль антидопинговой деятельности РУСАДА в течение четырех лет.

14:19. Председатель комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор заявил, что рекомендация, принятая исполкомом WADA, избегает наказания невинных и отстаивает права «чистых» спортсменов. «Если спортсмен из России сможет доказать, что он не участвовал в допинговой программе, что его данные не были частью манипуляций, что он прошел надлежащее тестирование до начала данного мероприятия и что он отвечает любым другим строгим условиям, которые будут определены, ему будет разрешено участвовать в нем»,— заявил он.

14:15. «Это решение никак не коснется проведения матчей чемпионата Европы 2020 года и финала Лиги чемпионов. Решение WADA не отменит решение UEFA, оснований для этого нет. Матчи Евро-2020 и финал Лиги чемпионов в 2021 году состоятся в России»,— сказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

14:10.

«Грубое нарушение российскими властями условий восстановления РУСАДА потребовало решительного ответа»,— заявил глава WADA Крейг Риди.

13:57. Вице-президент WADA Линда Хеллеланд заявила, что требовала более жестких санкций в отношении российского спорта. «Я очень расстроена, я настаивала на полной дисквалификации. Считаю, что это самый большой скандал, который был в мировом спорте. Я бы предложила России извиниться за всю ту боль, которую она причинила спортсменам и болельщикам. Еще раз — я недовольна решением, которое было принято, но это пока все, что мы можем»,— сказала она.

13:51. «Могу лишь сказать, что это глупое решение. Сейчас нужно думать над дальнейшими шагами. Причем здесь страна? Наказание должны понести те, кто виноват. С одной стороны на Олимпиаду надо ехать, но я разговаривал с командой, и наши боксеры пока не хотят ехать без флага и гимна»,— заявил «РИА Новости» генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

13:45. «Проведение в России чемпионата Европы по футболу и Универсиады вряд ли будет отменено»,— заявила госпожа Журова.

13:38. «Россия будет обращаться в спортивный арбитраж в Лозанне для обжалования решения WADA»,— сообщила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

13:37. Наблюдательный совет РУСАДА проведет заседание 19 декабря, на нем будут обсуждаться решения исполкома WADA.

13:36. Решение WADA по России вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в CAS в Лозанне.

13:30. «Решение, конечно, не позитивное, с другой стороны — ожидаемое»,— сказала заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая «Интерфаксу».

13:23. В WADA не стали вводить запрет на выступление всех россиян на международных соревнованиях. «Чистые» спортсмены будут допущены под нейтральным флагом.

13:23. Глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил «РИА Новости», что исполком WADA единогласно принял рекомендации комитета по соответствию по российскому вопросу.

13:18. Исполком WADA также на четыре года лишил Россию права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

13:16. РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) признано не соответствующим антидопинговому кодексу.

13:13. WADA ввело запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

13:13. Исполком WADA на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира.

Перед началом заседания исполнительного комитета WADA BBC сообщило, что большинство членов комитета атлетов выступают за полное отстранение россиян от Олимпийских игр в Токио в 2020 году и в Пекине в 2022 году, запретив им участвовать даже под нейтральным флагом.

Ранее WADA опубликовало документ с рекомендациями Комитета по соответствию, который предложил разрешить российским спортсменам выступать исключительно под нейтральным флагом не только на летней Олимпиаде в Токио в 2020 году, но и на всех крупнейших соревнованиях в ближайшие четыре года. Кроме того, Россия может потерять право принимать некоторые значимые спортивные состязания.

Поводом для скандала стали выявленные WADA «несоответствия» в базе данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 годы.

Михаил Беляев, Ольга Лукьянова