Фигуранту дела об убийстве Ксении Каторгиной продлили арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест Михаилу Федоровичу — одному из обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной. Как сообщил городской портал Е1.ru, фигурант дела будет находиться в СИЗО до 12 апреля 2020 года.

До заседания, которое прошло в закрытом режиме, Михаил Федорович пожаловался, что у него «сильно болят легкие, обострилась язва: вчера открылось кровотечение». Обвиняемый рассчитывал на смягчение дальнейшей меры пресечения по состоянию здоровья.

Судья пояснил, что у Михаила Федоровича есть судимости против собственности, в частности, речь идет о разбое, и они не погашены. «Эти сведения о личности говорят о склонности к совершению преступлений», — цитирует судью Е1.ru. Адвокат отказалась от комментариев, а фигурант сообщил, что «полностью признает вину» за разбойное нападение, но свое участие в убийстве отрицает. «У кого был нож, тот это и сделал. У Марата был нож», — сообщил он.

Напомним, помимо 29-летнего слесаря-моториста Михаила Федоровича в деле об убийстве Ксении Которгиной ( ч.2 ст. 105 УК РФ) и разбойном нападении с причинением тяжкого вреда здоровью (ч.4 ст. 162 УК РФ) фигурируют еще два жителя Копейска (Челябинская область). Среди них — 42-летний автослесарь Марат Ахметвалиев, работавший водителем такси, и 31-летняя безработная жена Михаила Федоровича Екатерина Меньшикова. Сегодня Ленинский райсуд примет решения о дальнейшей мере пресечения для них.

Напомним, Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, когда поехала на встречу с потенциальным покупателем своего автомобиля Audi Q5 в Орджоникидзевский район. Ее искали наряды гарнизона полиции Свердловской области и волонтеры поисковых отрядов. На следующий день ее автомобиль нашли у перекупщиков в Челябинске, которые сообщили, что машину они получили от цыган. В этот же день СУ СКР возбудило уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство). 5 октября, в Челябинске были задержаны трое подозреваемых. В этот же день тело девушки нашли в канализационном коллекторе в частном секторе Уралмаша. Преступление раскрыли сыщики уголовного розыска Березовского, откуда была погибшая.

В региональном СУ СКР сообщали, что фигурантов проверяют на причастность к аналогичным преступлениям в других регионах страны. По данным ГУ МВД по Челябинской области, все трое обвиняемых на данный момент находится в федеральном розыске по уголовному делу о вымогательстве (ст.163 УК РФ).