В Челябинске задержали подозреваемых в убийстве екатеринбурженки Ксении Каторгиной

Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Свердловской области задержали в Челябинске трех подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, сообщил Znak.com со ссылкой на осведомленные источники в правоохранительных органах Челябинской области. В СУ СКР по Свердловской области информацию пока не комментируют.

Напомним, девушка пропала 10 октября после того, как поехала показывать свой автомобиль Audi Q5 потенциальному покупателю. Вечером 11 октября автомобиль нашли у перекупщиков в Челябинске, по их словам, машину им привезли цыгане, писал e1.ru. 12 октября региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по статье «Убийство». Полиция и поисковые отряды искали девушку четыре дня. Известно, что у Ксении осталась 9-летняя дочь.