В Екатеринбурге третий день ищут молодую маму, пропавшую после продажи машины

Сегодня, 14 октября, в Екатеринбурге продолжились поиски 27-летней Ксении Каторгиной, которая пропала 10 октября. В этот день вечером она поехала показывать свой автомобиль Audi Q5 потенциальному покупателю, после этого она перестала выходить на связь. По данным e1.ru, вечером 11 октября автомобиль нашли у перекупщиков в Челябинске, которые признались, что машину им привезли цыгане.

12 октября следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В этот же день полиция и волонтеры поисковых отрядов «Прорыв» и «Лиза Алерт» начали поиски девушки. Известно, что у Кристины осталась 9-летняя дочь.