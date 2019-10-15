Тело пропавшей пять дней назад Ксении Каторгиной нашли на Уралмаше

Тело 27-летней екатеринбурженки Ксении Каторгиной, пропавшей 10 октября, нашли в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, сообщил «Ъ-Урал» источник в правоохранительных органах.

В убийстве девушки подозревают троих человек, которые сегодня были задержаны в Челябинске. Ими оказались двое цыган (мужчина и женщина) и гражданин Таджикистана.

Напомним, девушка пропала 10 октября после того, как поехала показывать свой автомобиль Audi Q5 потенциальному покупателю. Вечером 11 октября автомобиль нашли у перекупщиков в Челябинске, по их словам, машину им привезли цыгане, писал e1.ru. 12 октября региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по статье «Убийство». Полиция и поисковые отряды искали девушку четыре дня. Известно, что у Ксении осталась 9-летняя дочь.