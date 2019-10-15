СКР: Ксению Каторгину убили из корыстных побуждений

СУ СКР по Свердловской области проверит подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной на причастность к аналогичным преступлениям в том числе в других регионах страны. Как сообщили в пресс-службе регионального СК, сейчас проводится комплекс экспертиз по установлению давности и точной причины смерти девушки. В ближайшее время троим задержанным планируется предъявить обвинение. «Предварительный мотив преступления — корысть с целью завладения транспортным средством»,— сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Напомним, Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, когда поехала в Орджоникидзевский район на встречу с потенциальными покупателями своего автомобиля Audi Q5. После этого девушка не выходила на связь. На ее поиски выходили наряды гарнизона полиции Свердловской области и волонтеры поисковых отрядов. Вечером 11 октября автомобиль нашли у перекупщиков в Челябинске, по их словам, машину им привезли цыгане. В этот же день СУ СКР возбудило уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство). Сегодня, 15 октября, в Челябинске были задержаны трое подозреваемых. В итоге тело девушки нашли на Уралмаше. Преступление раскрыли сыщики уголовного розыска Березовского, откуда была погибшая.

«Вечером 14 октября в Копейске оперуполномоченные задержали первого подозреваемого, который в этот момент передвигался на такси. Еще двое были задержаны ночью 15 октября на съемной квартире в Челябинске»,— сообщил господин Горелых. По данным Е1.ru, пока известны имена двух фигурантов — Марат Ахметвалиев и Михаил Федорович. Первый подозреваемый ранее работал таксистом в Челябинске, второй — был судим за разбойное нападение (ст.162 УК).