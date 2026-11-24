Последняя декларация Дональда Трампа подана 5 ноября, но сведения о портфеле заканчиваются 30 сентября: сделки октября и ноября в них не отражены. Объемы покупок и продаж указаны диапазонами. Если считать покупки по верхней границе, а продажи — по нижней, у господина Трампа могло быть 370 тыс. акций Nvidia. Обратный расчет дает 32 тыс. бумаг: при таком пакете прибавка составила бы лишь $1,3 млн.