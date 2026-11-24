FT: Трамп мог заработать до $15 млн на возвращении Хуанга на пост главы Nvidia
Пакет акций Nvidia, который принадлежит президенту США Дональду Трампу, из-за возвращения Дженсена Хуанга на пост гендиректора мог подорожать на сумму до $15 млн. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на финансовые декларации главы государства. 23 ноября после объявления компании ее бумаги выросли более чем на 30%.
Последняя декларация Дональда Трампа подана 5 ноября, но сведения о портфеле заканчиваются 30 сентября: сделки октября и ноября в них не отражены. Объемы покупок и продаж указаны диапазонами. Если считать покупки по верхней границе, а продажи — по нижней, у господина Трампа могло быть 370 тыс. акций Nvidia. Обратный расчет дает 32 тыс. бумаг: при таком пакете прибавка составила бы лишь $1,3 млн.
Дональд Трамп рассказал CNBC о своем участии в возвращении Дженсена Хуанга: «И я убедил их... Я заключил сделку». Совет директоров Nvidia сообщил, что получил информацию от высших эшелонов американской власти и на ее основании счел возвращение руководителя безопасным для национальных интересов. Белый дом на запрос FT о комментарии не ответил.
Дженсен Хуанг ушел в отставку после сообщений о внебрачных связях, в том числе с предполагаемой китайской шпионкой. Скандал привел к резкому падению акций Nvidia. По расчетам FT, при максимальном пакете потери Дональда Трампа от снижения стоимости бумаг составили бы $42 млн.