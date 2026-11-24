Собеседники издания отмечают, что Иран, вероятно, стремится запугать судовладельцев, нарушить работу важнейших морских путей или спровоцировать взрыв в крупном порту, расположенном далеко от Ближнего Востока. В отдельных случаях владельцы судов получали сообщения с угрозами, в которых было указано: «суда предателей будут гореть в аду», «никакого перемирия нет» и «мы будем преследовать вас по всему миру».