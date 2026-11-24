WSJ: США проверяют причастность Ирана к кибератакам на десятки танкеров
Хакеры за последние месяцы могли атаковать компьютерные системы около 50 танкеров с нефтью, СПГ и другими взрывоопасными грузами, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников. США, по данным издания, считают, что к кибератакам может быть причастен Иран. Речь идет о судах, шедших в американские порты и из них.
Собеседники издания отмечают, что Иран, вероятно, стремится запугать судовладельцев, нарушить работу важнейших морских путей или спровоцировать взрыв в крупном порту, расположенном далеко от Ближнего Востока. В отдельных случаях владельцы судов получали сообщения с угрозами, в которых было указано: «суда предателей будут гореть в аду», «никакого перемирия нет» и «мы будем преследовать вас по всему миру».
Хакеры, пишет WSJ, использовали уязвимость в маршрутизаторах компании Fortinet, популярных в морской отрасли. «Неприятная правда заключается в том, что большинство современных судов защищены от киберугроз хуже, чем среднестатистический офис»,— отметили в компании Cydome, занимающейся защитой морских судов от кибератак.
Представитель Белого дома, однако, утверждает, что никаких доказательств причастности Ирана к кибератакам пока не найдено. По его словам, пока власти задокументировали всего четыре таких эпизода, которые не привели к каким-либо последствиям. Среди них — инцидент с танкером VL Prosperity, доступ к сетям которого, по данным ФБР, получили хакеры. Сбоев в работе судна не произошло.