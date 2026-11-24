Дептранс предупредил москвичей о пробках до восьми баллов вечером
В Москве сегодня в течение всего дня ожидается снегопад. Из-за снега и плохой видимости время в пути на автомобиле может увеличиться. Дептранс посоветовал водителям пересесть на городской транспорт. Вечером на дорогах ожидаются пробки до восьми баллов.
По данным ЦОДД, сейчас пробки на дорогах оцениваются в четыре балла. Интенсивное движение наблюдается на Дмитровском, Ленинградском и Ярославском шоссе по направлению в центр, а также на внешней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе.
В лаборатории РАН говорили, что сегодня Москву накроет «самый сильный снегопад сезона». Столичная мэрия заявила, что снегопады ожидаются в городе до 28 ноября. Синоптики прогнозируют морозы до минус 4°С, на улицах может образоваться гололедица. Росавиация предупредила о возможных отменах рейсов в Москве.