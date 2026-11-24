По данным ЦОДД, сейчас пробки на дорогах оцениваются в четыре балла. Интенсивное движение наблюдается на Дмитровском, Ленинградском и Ярославском шоссе по направлению в центр, а также на внешней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе.