«Мировое сообщество мечтало нам отомстить»

Россию на четыре года лишили права участвовать в международных турнирах, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира. Такое решение принял исполком WADA. Заседание организации проходит в швейцарской Лозанне. Также Российское антидопинговое агентство лишили статуса соответствия, а госслужащим запретили посещать международные спортивные мероприятия. Решение исполкома и его значение в эфире “Ъ FM” прокомментировал главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Яременко.

— На самом деле, если мы с вами патриотически настроенные граждане, и если мы хотим, чтобы наш спорт действительно был чистым, то скажу парадоксальную вещь — это отстранение в очень жесткой форме на четыре года надо только горячо приветствовать. Потому что, в конце концов, надо признать, что, начиная с 1950-х, когда наш отечественный спорт оказался частью мирового спортивного движения, мы занимались обманом. Да, мы нарушали Олимпийскую хартию с 1952 года, незаконно в Олимпиадах участвовали. По большому счету, мировое сообщество в течение почти семи десятков лет мечтало нам каким-то образом за это отомстить.

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Но мы с вами ищем не политический заговор, а говорим о том, как жить дальше. Жить дальше будет сложно, но государству надо понять, что нужно уходить теперь окончательно из сферы спорта высших достижений, из профессионального спорта. Все наши общественные организации возглавляются не спортивными функционерами, а фактически чиновникам. Большая часть видов спорта находится на госфинансировании. Отсюда все те многочисленные манипуляции.

Маргарита Пахноцкая, заместитель гендиректора РУСАДА: К сожалению, решение было ожидаемым для РУСАДА. Наверное, это очередное событие, которое должно заставить всех людей, вовлеченных сегодня в развитие и организацию российского спорта, задуматься о том, что делается правильно, а что неправильно. РУСАДА, в свою очередь, продолжит заниматься тем, что и делает последние два-три года. Агентство никак в правах не ущемлен — ни в административных, ни в функциональных, поэтому мы так же будем проводить образовательные программы, тестировать спортсменов, заниматься расследованиями, выносить дела на слушания и так далее. На работу агентства решение WADA никак не повлияет, это лишь такая юридическая казуистика. Лишили соответствия агентство потому, что подписантом кодекса является агентство со стороны Российской Федерации. Поэтому мы просто не имеем этого статуса, но есть решение Комитета по соответствию, оно опубликовано на сайте WADA 25 ноября. Там говорится о том, что никаких ограничений на функции агентства наложено не будет. Что касается того, кого можно считать ответственным за это, то это философский вопрос, я бы сказала. Формально все ответы на все вопросы экспертов предоставляло Министерство спорта в лице министра и в лице тех экспертов, которых он где-то взял. Не знаю, назначили их ему или он сам их выбирал.

Три-четыре года назад нам был дан серьезный шанс исправить ситуацию. Мы сделали только один вывод, к сожалению: нас ловят, значит, будем прятать хитрее. А подобное вранье ничем хорошим не заканчивается. Сейчас, собственно, не люблю это выражение, но мы дно успешно пробили, наши спортивные чиновники.

У нас с вами полностью меняется жизнь. Наша сборная в Катар не поедет. Что касается чемпионата мира по футболу, тут решение будет принимать FIFA. И, возможно, оно будет каким-то половинчатым и компромиссным, как примерно полтора года назад на зимних Играх в Пхенчхане, когда вроде как сборной не было, но при этом индивидуально приглашенные хоккеисты в виде целой сборной играли. В любом случае это решение еще не окончательное, есть шанс на пересмотр в двух инстанциях. Первая — это апелляция в суде, и второе — это FIFA.

Не WADA принимает решение, агентство не имело претензий к РУСАДА. Но с юридической точки зрения ситуации патовая, потому что WADA должно РУСАДА наказать, потому что иначе оно больше никем рулить и руководить не сможет.

А что касается вообще взаимоотношений МОК и WADA, я думаю, сейчас будут сотни судов, постоянная экономическая, я подчеркиваю — не политическая, толкотня локтями, потому что WADA превратилась из скромной лаборатории при международных спортивных структурах в хвост, виляющий собакой. То есть на самом деле Всемирное антидопинговое агентство очень хочет определять, кто имеет право подавать заявки на проведение Олимпиад, какие страны чистые в целом, а какие нет. Глава МОК Томас Бах, естественно, думает о собственных грядущих перевыборах, и ему тоже надо как-то быть компромиссным персонажем, он тоже хочет показать, что он вроде как не целиком находится в фарватере российских настроений. Но в любом случае отступать Томасу Баху или Международному олимпийскому комитету некуда. Это уже заход на их территорию, и я подозреваю, что ситуация с отстранением российской сборной будет поводом для серьезного противостояния этих двух структур сейчас.