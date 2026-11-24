Forbes: состояние Хуанга выросло на $34 млрд после возвращения в Nvidia
Состояние американского предпринимателя Дженсена Хуанга выросло на $33,9 млрд — до $144,4 млрд, подсчитал Forbes. Это произошло после того, как совет директоров Nvidia восстановил его в должности генерального директора, что вызвало рост акций компании более чем на 30%.
Таким образом, господин Хуанг поднялся на 13-е место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes. В начале месяца он опускался на 18-е место, потеряв более четверти своего состояния.
После увольнения Дженсена Хуанга 12 ноября капитализация компании резко сократилась — на новостях о смене гендиректора Nvidia подешевела примерно на $2,16 трлн. После сообщения о возвращении предпринимателя капитализация восстановилась примерно до $4,06 трлн, отыграв около $1,03 трлн потерь.
Решение вернуть Дженсена Хуанга на пост главы Nvidia совет директоров принял спустя 11 дней после его ухода из компании. По данным Bloomberg, на компанию оказал давление президент США Дональд Трамп.