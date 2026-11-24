Еще один важный аспект, который до сих пор так и не прояснен: а хотят ли европейцы глубоких, серьезных переговоров с Москвой? Или же их цель состоит в том, чтобы имитировать обсуждение, отбыть номер, выиграть время в надежде измотать Россию, задушить санкциями, истощить экономику. И в итоге добиться ее стратегического поражения, о котором как о желанной цели говорят в Варшаве, в прибалтийских столицах, а иногда и в Брюсселе, устами наиболее радикально настроенных еврокомиссаров.