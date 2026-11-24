«Европа играет в “русскую рулетку”»
Максим Юсин — о перспективах диалога Москвы с европейцами
Европа готова вести переговоры с Россией, чтобы избежать еще большей эскалации. Как заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сейчас необходим диалог по ситуации в Балтийском море. Он выступил за скорую встречу на уровне советников в формате «Украина — Россия — Европа — США». 19 ноября на фоне переговоров лидеров США, России и Китая на саммите АТЭС, Берлин провел очередную встречу так называемой «коалиции желающих». Выступая там, Мерц призвал организовать многосторонний раунд на нейтральной территории и привел в пример Объединенные Арабские Эмираты. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин задумался о том, каковы цели Европы в контактах с Россией.
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Следующий раунд мирных переговоров по Украине вроде бы должен состояться в новом формате, с привлечением представителей Европы, которая уже определила семь кандидатур.
Впрочем, остается несколько принципиальных вопросов, ответы на которые пока так и не получены. И главный из них: в каком качестве собирается Европа вести диалог с Москвой. Готова ли она обсуждать двусторонние отношения, все больше заходящие в тупик, пойдет ли речь о том, как добиться деэскалации, повернуть вспять опасную тенденцию, когда и в Москве, и в европейских столицах все чаще говорят о возможности прямого военного столкновения.
Либо же европейцы намерены обсуждать только украинский конфликт, не рассматривая его как часть более широкого сюжета глобальной безопасности на континенте. Этот вариант Кремлю не слишком интересен, ведь европейские представители будут фактически дублировать украинских, поскольку по большинству тем их позиции совпадают.
Еще один важный аспект, который до сих пор так и не прояснен: а хотят ли европейцы глубоких, серьезных переговоров с Москвой? Или же их цель состоит в том, чтобы имитировать обсуждение, отбыть номер, выиграть время в надежде измотать Россию, задушить санкциями, истощить экономику. И в итоге добиться ее стратегического поражения, о котором как о желанной цели говорят в Варшаве, в прибалтийских столицах, а иногда и в Брюсселе, устами наиболее радикально настроенных еврокомиссаров.
У противников серьезного диалога с Москвой и любых компромиссов с ней аргументы примерно такие. Время работает на Киев и его союзников, на фронте продвижение российских войск медленное, удары вглубь Украины болезненны, но не смертельны, зиму она как-нибудь переживет, а там в США придет новый Конгресс, готовый противостоять Москве, миротворческий пыл президента Трампа иссякнет, бомбардировки российских НПЗ и других объектов будут наносить все более заметный ущерб экономике.
В общем, ничего не теряя, ничем не рискуя, европейские ястребы надеются еще и год, и два решать свою задачу, стесывая об Украину российский потенциал. Логика этих людей понятна, но весьма рискованна. Дело в том, что их заветная цель, стратегическое поражение России, едва ли достижима, так как речь идет о ядерной державе. А она такого поражения не может потерпеть по определению. Если ситуация станет критической, Москва всегда имеет возможность смешать карты, перевернуть шахматную доску, вывести эскалацию на новый уровень, прибегнув к своему самому мощному козырю.
Потому что в критической ситуации приоритет, скорее всего, будет все-таки отдан обновленной ядерной доктрине Российской Федерации, а не расплывчатым формулировкам совместной декларации трех лидеров, принятой в Шэньчжэне.
Европейские ястребы, похоже, в эту угрозу не верят и готовы сыграть в «русскую рулетку». Бесконечно провоцируя Москву, нанося (формально руками украинцев) болезненные уколы, то в Крыму, то на Балтике, то совсем недавно в Ливии.
Тактика эффектная, но несущая смертельный риск для самой Европы. Чтобы и дальше оставаться в зоне комфорта, ей стоило бы перестать смотреть на мир польско-прибалтийскими глазами и все-таки воспользоваться шансом начать серьезный диалог с Москвой о стратегической безопасности на нашем общем континенте.