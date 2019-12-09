«Опять никакого флага, никакого гимна»

В ближайшие четыре года флаг России не будет поднят ни на одном крупном спортивном соревновании, а спортсмены не смогут представлять на этих турнирах национальную команду. Исполком WADA единогласно принял решение о санкциях за подмену данных Московской антидопинговой лаборатории. Глава Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди заявил, что это самый большой скандал, который был в мировом спорте, и посоветовал России извиниться «за всю ту боль, которую она причинила спортсменам и болельщикам». Грубое нарушение российскими властями условий восстановления статуса РУСАДА потребовало решительного ответа, постановили в исполкоме. Как WADA накажет Россию? Ведущий Рамаз Чиаурели обсудил ситуацию со спортивным обозревателем “Ъ FM” Владимиром Осиповым.

— Перед началом этого заседания было сказано, что чемпионат Европы, скорее всего, не тронут. UEFA не подписывала так называемый стандарт соответствия, антидопинговый кодекс.

— UEFA и не должна была подписывать этот антидопинговый кодекс. А между FIFA и UEFA существует антидопинговое соглашение, которое обязательно для исполнения Союзом европейских футбольных ассоциаций.

— И тут еще один важный момент: перед самым началом заседания президент WADA Крейг Риди дал интервью одному из изданий и заявил, что крайне разочарован тем, что Россия проводила манипуляции с базой данных — это понятно. Но тут главная история про FIFA и UEFA. Он сказал, что с 1 января новым главой WADA станет Витольд Банька. Собственно, он должен будет посмотреть на эту историю с Евро-2020 немножко другими глазами. То есть Риди в своем интервью, сказал, что нет ничего невозможного, не стал прямо говорить, что вопрос уже решен.

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Нас год успокаивали. И для многих людей, даже для журналистов, эта история, которая произошла, стала неожиданностью. Кричали в июне, в феврале этого года о том, что это произойдет, большие материалы выходили в разных изданиях российских. Господин Ганус, глава РУСАДА, открытым текстом говорил: «Нам конец».

— После чего господина Гануса объявляли врагом народа.

— Совершенно верно. И вот теперь это происходит, все разводят руками. А дальше стандартная история: Москва в кольце, кругом враги, это политический заказ, и все хотят вбить клин между нами и всем миром. Вы серьезно? Доказанный факт: спортивные чиновники, которые за это отвечали, санкционировали то, что произошло, то есть подчистили данные лаборатории. На федеральных каналах выходят большие материалы, где рассказывают, что в базу вошли удаленно, ее подчистили. Кто? Родченков и его компания. В базу, которая не была подключена к интернету никогда.

— Что нас ждет теперь? С Олимпийскими играми уже как-то все смирились, потому что через это наказание мы уже проходили: в Пхенчхане сборной России официальной не было — спортсмены выступали под нейтральным флагом.

— Мы не знаем, как себя поведут российские чиновники теперь. Если сейчас будет принято решение, например, воевать…

— А руководство российского спорта самостоятельно в принятии подобных решений?

— Конечно, нет. После заявления министра спорта Павла Колобкова мы поймем, что к чему. Самый благоприятный для нас расклад: мы склоняем голову в очередной раз, из-за ошибки чиновников спортсмены опять получают безумный бан. Опять никакого флага, никакого гимна.

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Давайте посмотрим, как изменится риторика после 1 января, после того как новое руководство WADA вступит в свои полномочия. Еще 21 день нам дали на апелляцию, еще будет апелляция, CAS, суд, может быть какая-то попытка оправдаться хотя бы частично. Конечно, это попытку предпримут, но она, мне кажется, будет бесполезной.

При этом сейчас вопрос в том, как поведет себя власть. То есть если мы признаем себя виновными и просто подчиняемся всему, везде едем без флага, без гимна, мы, конечно, будем в ужасе, но мы это переживем, потому что уже переживали. Если же власть скажет, что хватит, это уже политический заказ, и мы не хотим больше, мы снимаемся, расторгаем все, не поедем ни на какие международные соревнования, тогда возможен другой сценарий.

— А какой именно — полностью обнуление российского спорта?

— Точно. Представим, четыре года никто никуда не едет, ни на какие международные турниры. Тогда нам мало не покажется, я думаю, что многие спортсмены начнут менять страну, скандалов будет все больше и больше. Я очень надеюсь, что мы все-таки эти четыре года как-то переживем и сможем пойти дальше с теми руководителями, которые будут принимать адекватные решения.