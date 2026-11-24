FT: Британия закупила у США тонны поддельной взрывчатки для Украины
Министерство обороны Великобритании последние три года закупало для Украины поддельную взрывчатку C4 у американской компании Tripwire South LLC, принадлежащей бывшему полицейскому и торговцу оружием Райану Моррису. Об этом сообщила газета Financial Times по итогам собственного расследования.
По данным издания, Британия закупила у Tripwire South в общей сложности сотни тонн вещества на десятки миллионов фунтов стерлингов. В технической документации поставщика речь шла о новом, более мощном типе C4. Однако расследование показало, что Tripwire South поставляла более дешевое взрывчатое вещество, в составе которого отсутствовал гексоген — основной компонент настоящей C4. Купленная взрывчатка поставлялась для использования на ударных дронах ВСУ.
По данным FT, фирма покупала обычную взрывчатку у других производителей, меняла этикетки и перепродавала властям Британии с наценкой, которая могла достигать 100%. Также возникли вопросы к документам о безопасности продукции: по информации газеты, они противоречат собственным сведениям министерства.
В британском министерстве подтвердили газете, что в продукции действительно не было нужного вещества, но заявили, что проведенные испытания показали хорошие результаты, и поставленные взрывчатые вещества соответствуют заявленным характеристикам. Райан Моррис и его компания отвергли обвинения в предоставлении вводящих в заблуждение сведений о безопасности и пригрозили Financial Times судебным иском. Они утверждают, что все партии взрывчатки содержали необходимые компоненты.