В британском министерстве подтвердили газете, что в продукции действительно не было нужного вещества, но заявили, что проведенные испытания показали хорошие результаты, и поставленные взрывчатые вещества соответствуют заявленным характеристикам. Райан Моррис и его компания отвергли обвинения в предоставлении вводящих в заблуждение сведений о безопасности и пригрозили Financial Times судебным иском. Они утверждают, что все партии взрывчатки содержали необходимые компоненты.