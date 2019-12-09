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Исполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре года

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от международных соревнований сроком на четыре года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA. Российские спортсмены смогут выступать на соревнованиях только под нейтральным флагом, а допускать до участия будут лишь тех, кто не причастен к допинговым нарушениям.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по решению исполкома лишено статуса соответствия антидопинговому кодексу. Кроме того, Россия потеряла возможность принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Сотрудникам и руководству Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запретили на четыре года посещать международные спортивные мероприятия, уточняется в пресс-релизе WADA.

Напомним, очередной допинговый скандал начался после того, как WADA обнаружило «несоответствия» в базе данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 годы. Передача содержавшихся в лаборатории сведений была главным условием восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), признанного не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу в конце 2015 года. Как выяснило WADA, база московской лаборатории не была «ни полной, ни аутентичной»: из нее исчезли «сотни» данных, а некоторые файлы были изменены.

Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить РФ от международных соревнований на четыре года, запретить проведение турниров в России и исключить россиян из числа руководителей международных спортивных федераций. Международный олимпийский комитет (МОК) возложил «исключительную ответственность» за манипуляции с базой данных на российские власти. В Кремле пообещали, что будут «максимально открыты» для сотрудничества с международным спортивным сообществом и с WADA.

Подробнее о решении исполкома WADA и реакции на него — в онлайн-трансляции “Ъ”.

Какие спортивные санкции ввели против России, читайте в публикации “Ъ” «WADA, братцы, WADA».

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