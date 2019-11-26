МОК возложил ответственность за допинговый скандал на власти России

Международный олимпийский комитет (МОК) официально выразил позицию относительно рекомендаций комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA). По версии комитета, чистых российских спортсменов нужно допустить до международных соревнований, а против виновных в манипуляции данными московской лаборатории нужно ввести жесткие санкции. Ответственность за нарушения МОК возлагает на российские власти.

«МОК осуждает всех ответственных за манипуляцию с данными московской антидопинговой лаборатории перед передачей их в WADA в январе 2019 года. Данная манипуляция — это атака на надежность всего спорта и ущерб спортивному движению по всему миру. МОК поддерживает самые жесткие санкции в отношении всех ответственных за манипуляцию»,— говорится в сообщении. Комитет призвал WADA передать все данные о манипуляциях в Совет Европы и в ЮНЕСКО.

Вместе с тем, МОК считает недоказанным причастность Олимпийского комитета России и отдельных представителей спортивного движения к манипуляциям с допинг-пробами.

По версии комитета, «отчет доказывает», что это «является исключительной ответственностью российских властей». Комитет просит предоставить необработанные данные антидопинговой лаборатории.

«Наличие достоверных оригинальных данных позволит убедиться, что справедливость будет достигнута, виновные будут наказаны, а невиновные — защищены. Мы избежим того, чтобы тень подозрений легла не новое поколение чистых российских спортсменов»,— считают в МОК.

Ранее Комитет по соответствию рекомендовал исполкому WADA лишить РУСАДА статуса и ограничить участие российских спортсменов во всех крупных международных соревнованиях на четыре года. Решение должны принять 9 декабря.

Подробнее — в материале “Ъ” «МОК нашел виновных».