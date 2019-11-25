26 ноября, вторник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года

Комитет по соответствию (CRS) Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на ближайшие четыре года, сообщила газета The New York Times. Позднее рекомендацию CRS подтвердили в WADA. В случае принятия такого решения на исполкоме WADA в Париже 9 декабря, российские спортсмены вторую олимпиаду подряд проведут под нейтральным флагом и без гимна.

В докладе говорится, что Россия намеренно манипулировала базой данных допинг-проб российских спортсменов, которые были переданы WADA, чтобы скрыть употребление допинга. Отчет был подготовлен комитетом WADA во главе с британским адвокатом Джонатаном Тейлором.

Напомним, в сентябре WADA запустило процедуру лишения статуса в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Решение было принято после изучения базы данных Московской антидопинговой лаборатории, в которой были обнаружены «несоответствия». Сегодня, 25 ноября, стало известно о рекомендации CRC лишить РУСАДА статуса. Президент WADA Крейг Риди уже назвал допинговый скандал в России самым масштабным в истории.

О рекомендации комитета — в материале “Ъ” «CRC назначил несоответственных».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя