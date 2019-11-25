Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года

Комитет по соответствию (CRS) Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на ближайшие четыре года, сообщила газета The New York Times. Позднее рекомендацию CRS подтвердили в WADA. В случае принятия такого решения на исполкоме WADA в Париже 9 декабря, российские спортсмены вторую олимпиаду подряд проведут под нейтральным флагом и без гимна.

В докладе говорится, что Россия намеренно манипулировала базой данных допинг-проб российских спортсменов, которые были переданы WADA, чтобы скрыть употребление допинга. Отчет был подготовлен комитетом WADA во главе с британским адвокатом Джонатаном Тейлором.

Напомним, в сентябре WADA запустило процедуру лишения статуса в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Решение было принято после изучения базы данных Московской антидопинговой лаборатории, в которой были обнаружены «несоответствия». Сегодня, 25 ноября, стало известно о рекомендации CRC лишить РУСАДА статуса. Президент WADA Крейг Риди уже назвал допинговый скандал в России самым масштабным в истории.

О рекомендации комитета — в материале “Ъ” «CRC назначил несоответственных».