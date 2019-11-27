Кремль озабочен рекомендациями комитета WADA

Российские власти были и будут открытыми для международного спортивного сообщества и для WADA, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”. Комитет по соответствию WADA ранее рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года и запретить ей проводить международные мероприятия. По словам господина Пескова, рекомендации «нерадостные», но преждевременно давать далеко идущие оценки пока они не приняли форму решений.

«Последовали для нас очень нерадостные рекомендации комитета WADA. Они будут рассматриваться исполкомом... Давайте с вами сохраним трезвость оценок. Действительно, это информация, которая вызывает озабоченность. Мы сожалеем в этой связи. Вы знаете, что спортивные власти были, есть и будут максимально открыты для взаимодействия и сотрудничества с международным спортивным сообществом и с WADA»,— сказал господин Песков.

Пресс-секретарь президента утверждает, что все спортивные мероприятия в России готовятся по плану, потому что еще неизвестно, какое решение примет WADA. «Есть целый набор мероприятий на повестке дня. К ним происходит подготовка, продолжается подготовка по плану. Что будет после вынесения того или иного решения, пока говорить преждевременно»,— сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента ответил на вопрос о российских спортсменах, которые выступают под флагами других стран. По его мнению, у них есть выбор и «никто их не может и не должен удерживать». «Подавляющее количество спортсменов гордится своей страной, гордится своим флагом»,— считает Дмитрий Песков. Он назвал российских спортсменов одними из лучших в мире.

Напомним, Комитет по соответствию WADA рекомендовал разрешить российским спортсменам выступать исключительно под нейтральным флагом в течение четырех лет на крупнейших соревнованиях. Россия может потерять право принимать некоторые значимые состязания. МОК возложил «исключительную ответственность» за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории на российские власти.

Подробнее о рекомендациях Комитета по соответствию WADA и о позиции МОК — в материале “Ъ” «WADA, братцы, WADA».