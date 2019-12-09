Как готовился саммит «нормандской четверки»

9 декабря в Париже состоится встреча лидеров «нормандской четверки» при участии нового президента Украины Владимира Зеленского. На саммите он впервые встретится с российским президентом Владимиром Путиным. Как готовились переговоры четырех лидеров — в материале “Ъ”.

29 марта Петр Порошенко заявил, что встреча «нормандской четверки» пройдет сразу после выборов президента Украины, намеченных на 31 марта. На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к саммиту не ведется.

9 апреля МИД Франции заявил: Париж и Берлин призывают своих партнеров по «нормандскому формату» вернуться к переговорам и снова включиться в процесс реализации Минских соглашений сразу после второго тура президентских выборов на Украине.

17 апреля Петр Порошенко заявил, что следующая встреча «нормандской четверки» планируется в июне и будет приурочена к 75-й годовщине высадки участников антигитлеровской коалиции в Нормандии. Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не планирует участвовать в праздновании этой памятной даты. 21 апреля господин Порошенко проиграл второй тур выборов президента Украины.

17 и 18 июня новый президент Украины Владимир Зеленский нанес официальные визиты в Париж и Берлин. В беседе с канцлером Ангелой Меркель было решено провести саммит «нормандской четверки» «в ближайшее время».

6 августа, после гибели четырех украинских военнослужащих в Донецкой области, Владимир Зеленский снова призвал к проведению встречи Франции, Германии, России и Украины, а также срочно позвонил Владимиру Путину. Украинский президент попросил его повлиять на войска ДНР, чтобы избежать жертв. В свою очередь, президент России напомнил, что сначала украинские войска должны прекратить обстрелы, приводящие к гибели мирного населения Донбасса.

2 сентября в Берлине помощники лидеров стран—участниц «нормандской четверки» обсудили условия проведения саммита. Российская сторона настаивала на предварительном выполнении договоренностей встречи 2016 года — разведении сил участников конфликта на Донбассе в Петровском и Золотом и согласовании «формулы Штайнмайера» о предоставлении ДНР и ЛНР особого статуса и проведении местных выборов.

7 сентября после обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной Владимир Зеленский и Владимир Путин по телефону договорились в ближайшее время согласовать дату саммита. Франция и Германия заявили, что обмен стал серьезным шагом к возобновлению диалога, и подтвердили свои намерения активизировать свои усилия в рамках «нормандского формата». Инициативу поддержали США.

1 октября Владимир Зеленский подтвердил, что Киев согласовал «формулу Штайнмайера», определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. В Москве эту новость приняли «с осторожным оптимизмом».

10 октября Владимир Зеленский заявил, что планирует обсудить на саммите и вопрос о возвращении Крыма. Кремль и МИД России в ответ заявили, что подобное обсуждение невозможно. Министр Сергей Лавров также сказал, что глава Украины стремится к пересмотру уже имеющихся соглашений, но российская сторона сделает все, чтобы этого не допустить.

22 октября на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила свою часть условий по подготовке саммита «нормандской четверки». В свою очередь, Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не видит никаких изменений ситуации и усилий Киева.

12 ноября было выполнено последнее условие российской стороны — произошел развод войск у села Петровское в Донбассе. Ранее разведение войск несколько раз срывалось в последний момент из-за обстрелов.

15 ноября лидеры «нормандской четверки» согласовали дату встречи — 9 декабря.