Представитель ФРГ заявила, что встреча «нормандской четверки» продлится три часа

Встреча лидеров «нормандской четверки» начнется в Париже 9 декабря в 16:00 по местному времени (18:00 мск), сообщила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, сказав, что общая конференция запланирована на 19:00 (21:00 мск).

Перед заседанием канцлер Германии Ангела Меркель проведет двусторонние встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, сообщила представитель ФРГ. «Рабочее заседание в четырехстороннем формате должно начаться в 16:00»,— приводит «Укринформ» слова госпожи Деммер.

На саммите «нормандской четверки» предполагаются двусторонние встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина рассчитывает определить новые точки разведения сторон в зоне конфликта в Донбассе, добиваться освобождения удерживаемых лиц и обсудить проведение местных выборов на неконтролируемых Киевом территориях.

Подробнее о целях Киева — в материале “Ъ” «Владимир Нормандский».