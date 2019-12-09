Bloomberg: в ЕС опасаются, что Зеленский упустит шанс на урегулирование в Донбассе

Европейские дипломаты опасаются, что из-за падения популярности президента Украины Владимира Зеленского «окно для прекращения войны в Донбассе может закрыться», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки саммита лидеров «нормандской четверки». Четырехсторонняя встреча состоится сегодня, 9 декабря, в Париже.

По словам собеседников Bloomberg, господин Зеленский теряет популярность из-за его предполагаемой связи с бизнесменом Игорем Коломойским, а также из-за проводимых на Украине экономических реформ. Как отмечает агентство, президент Украины добился, чтобы его план мирного урегулирования в Донбассе поддержали церковь и военные, но важнее всего ему заручиться поддержкой президента России Владимира Путина.

Как сообщал “Ъ”, ожидается, что на полях саммита президенты РФ и Украины также проведут двухстороннюю встречу. Владимир Зеленский выражал опасения, что переговоры с Владимиром Путиным будут безрезультатными.

О подготовке к саммиту — в публикации “Ъ” «Война не уходит одна».