СМИ назвали состав российской делегации на саммите «нормандской четверки»

Глава Минэнерго России Александр Новак, помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владислав Сурков входят в российскую делегацию, которая прибудет в Париж на саммит лидеров «нормандской четверки» (РФ, Украина, Франция, Германия), сообщает ТАСС. По словам источника «РИА Новости», в делегацию также вошел глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он и господин Новак примут участие во встрече президентов России и Украины, утверждает собеседник агентства.
Саммит «нормандской четверки» начнется сегодня, 9 декабря, в 16:00 по местному времени (18:00 мск). Перед встречей президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. После саммита ожидается первая двухсторонняя встреча господина Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.
О подготовке к саммиту — в публикации “Ъ” «Война не уходит одна».
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