СКР назвал МВД лидером по делам о коррупции среди правоохранительных органов

В коррупционных преступлениях обвиняется 752 сотрудника МВД, сообщает Следственный комитет России (СКР). Ведомство стало лидером по числу уголовных дел среди других правоохранительных и надзорных органов.

После МВД следуют сотрудники ФСИН (181), ФССП (84), МЧС (51), ФТС (34). В коррупции обвиняется 27 сотрудников СКР, девять представителей прокуратуры и шесть судей. В опубликованном сообщении не приводится информация об обвинениях в коррупции сотрудников ФСБ.

Всего в 2019 году в суд направлено около 6,5 тыс. уголовных дел о 11,7 тыс. преступлениях. Больше всего дел связано со взятками, мошенничеством, присвоением и растратой. В качестве примеров приговоров приводятся дела бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера, экс-главы управления ФАС в Дагестане Кубасая Кубасаева и бывшего врио главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова.

По уголовным делам о коррупции возмещен ущерб почти на 2,5 млрд руб. Арест наложили на имущество общей стоимостью 12,9 млрд руб.

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