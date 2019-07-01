Глава управления ФАС Дагестана получил пять лет строгого режима

Лефортовский суд Москвы приговорил руководителя дагестанского управления Федеральной антимонопольной службы Кубасая Кубасаева к лишению свободы на пять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Ему инкриминировалось получение взятки в особо крупном размере.

Суд признал достоверной версию следствия, согласно которой Кубасай Кубасаев получил в качестве взятки от директора дагестанского ГКУ «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» Шамиля Кадиева за покровительство и попустительство по службе деньги, швейцарские часы Hublot и охотничье гладкоствольное ружье на общую сумму 2,7 млн руб.

Руководитель дагестанского УФАС категорически отрицал свою вину. На недоказанности обвинения настаивали и его адвокаты, которые назвали происходящее «провокацией и чудовищным недоразумением», призвав суд оправдать подсудимого.

Отрицал дачу взятки и скрывающийся за пределами России Шамиль Кадиев. Он передал в суд письменное заявление, в котором сообщил о том, что, пока он находился под следствием, его склоняли к даче показаний против руководителей республики, в том числе против Кубасая Кубасаева. Он разместил также свои объяснения по поводу упоминающихся в материалах дела эпизодов в видео, которое разместил на видеохостинге YouTube.

Гособвинитель в ходе прений отказался от обвинения в получении подсудимым 2 млн руб. в качестве взятки, признав его недоказанным. Однако он настаивал на том, что Кубасай Кубасаев получил от Шамиля Кадиева часы и ружье. Он попросил приговорить руководителя УФАС к десяти годам колонии строгого режима, штрафу в 20-кратном размере от суммы взятки и аресту принадлежащего ему имущества до полного исполнения наказания.

Суд решил, что Кубасай Кубасаев должен выплатить штраф в размере 10,3 млн руб. и в течение пяти лет после отбывания наказания ему будет запрещено занимать должности в органах государственной власти.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Главу дагестанского УФАС не решились вывозить дальше Лефортово».

Юлия Рыбина, Махачкала