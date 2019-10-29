Спецприемник дорого обошелся бывшим дагестанским чиновникам

Лефортовский районный суд по итогам сопровождавшегося скандалами разбирательства признал вину бывших премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова в присвоении свыше 41 млн руб. из бюджетных средств, выделенных на реконструкцию спецучреждения для временного содержания иностранцев, и приговорил их к шести с половиной и пяти с половиной годам колонии общего режима соответственно. С осужденных будет взыскана вся сумма нанесенного государству ущерба. Защита экс-чиновников намерена обжаловать приговор.

К десяти часам утра тесный коридорчик в здании Лефортовского суда был до отказа заполнен людьми. С одной стороны коридора находились родственники и друзья подсудимых, с другой, ближе к входу в зал судебных заседаний, настраивали видеокамеры журналисты. Процесс начался с часовым опозданием. Наконец, судебный приставы, оттеснив посетителей и репортеров к стене, освободили проход для участников процесса. Первым в зал в сопровождении нескольких автоматчиков проследовал прокурор Сергей Бочкарев. Из толпы родственников подсудимых кто-то крикнул вслед прокурору: «Охраняют как президента». Напомним, представителю гособвинения была приставлена охрана после того, как еще в начале процесса гособвинителю от неизвестных стали поступать по телефону угрожающие сообщения. Представлявший ранее обвинение прокурор Денис Штундер даже процитировал СМС-сообщение, пришедшее на его телефон, судя по коду, из Дагестана:

«Денис Петрович, не напрягайтесь на сегодняшнем процессе, чтобы не пришлось оборачиваться. Не переусердствуйте, а то пожалеете».

Затем также в сопровождении внушительного конвоя прошли подсудимые — экс-премьер Дагестана Абдусамад Гамидов и его бывший заместитель, министр экономики республики Раюдин Юсуфов. Их дружным «Ассалам алейкум» приветствовали родственники. Подсудимые были в наручниках, которые, вопреки обыкновению, не сняли даже в клетке. Помимо судебных приставов возле обвиняемых дежурили двое полицейских с огромной овчаркой на поводке. Кстати, немало силовиков собралось и в зале, они занимали почти половину мест в небольшом помещении. Некоторые из них были в штатском.

Напомним, по версии следствия, Абдусамад Гамидов и Раюдин Юсуфов в сговоре с бывшим директором казенного учреждения «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» Шамилем Кадиевым (находится в розыске) в 2015–2016 годах растратили и похитили около 100 млн руб., выделенных на реализацию целевой федеральной программы. В частности, речь шла о средствах, которые предназначались на приобретение здания с участком земли под детский сад в селе Халимбекаул Буйнакского района; на капремонт и расширение подъездных путей автодороги Махачкала—Каспийск; на реконструкцию в столице Дагестана спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства; на строительство инженерной инфраструктуры турбазы «Орлиное гнездо», а также на снабжение газом, электричеством и водой ООО «Дагагрокомплекс», расположенного возле села Речное в Кизлярском районе.

Сначала все эти предполагаемые преступные эпизоды расследовались по отдельности, позже Следственный комитет России (СКР) объединил их в одно производство. В рамках дела были задержаны бывшие премьер Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также министр образования Шахабас Шахов. Всех их отправили в Москву, где суд поместил подследственных под арест по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Эти же эпизоды были инкриминированы Шамилю Кадиеву. Позже обвинение было переквалифицировано с «мошенничества» на «растрату».

Расследование хищения при реконструкции спецприемника временного содержания было завершено в декабре 2018 года. Материалы по нему были выделены в отдельное производство, именно по обвинению в этом преступлении и судили Абдусамада Гамидова и Раюдина Юсуфова.

Оглашение приговора продолжалось около трех часов, причем судья читала текст решения практически скороговоркой. Царившая в помещении тишина была нарушена лишь однажды, когда овчарка конвоиров неожиданно гавкнула и рванулась к дверям. Державший собаку на поводке полицейский прикрикнул на нее, после чего овчарка легла на место и оставалась в этом положении до самого окончания заседания.

Дочитав текст приговора почти до конца, судья прервала оглашение, ушла к себе в кабинет и, вернувшись через пару минут, объявила сроки: экс-премьер Дагестана Абдусамад Гамидов получил шесть с половиной лет колонии общего режима, его бывший заместитель Раюдин Юсуфов — на год меньше. С осужденных будет взыскано в пользу государства 41 млн 440 тыс. руб.

Защита экс-чиновников считает приговор несправедливым и намерена его обжаловать. «Если изолятор был построен и он функционирует, то о каких растрате и ущербе может идти речь?» — заявил “Ъ” адвокат Эдуард Исецкий.

Отметим, что процесс сопровождался скандалом, связанным с другим адвокатом — Дагиром Хасавовым, защищавшим господина Юсуфова. Он был арестован по обвинению в оказании давления на одного из свидетелей.

Уже после заседания прокурор Сергей Бочкарев, комментируя приговор, заявил, что в отношении одного из осужденных, экс-премьера Гамидова, продолжается расследования по другим эпизодам, в частности по фактам получения взяток. «Вот когда закончится расследование по всем эпизодам и виновные понесут наказание, тогда мы будем удовлетворены»,— резюмировал прокурор.

Муса Мурадов