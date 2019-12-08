Главные события недели 2-8 декабря

В Новосибирске подорожал проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро. Рост тарифов составил 9-13% в зависимости от вида общественного транспорта. В воскресенье около 100 горожан вышли на митинг против этого решения власти.

В городах Сибирского федерального округа вводились режимы «черного неба». Они действовали в трех крупнейших городах Кузбасса — в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске, а также в столице Красноярского края. Смог над Кемерово заметил даже губернатор Сергей Цивилев.

«Мусорный» оператор «Экология-Новосибирск» назвал победителя крупнейшего тендера на перевозку мусора в Новосибирской области. Им стала компания «Айсберг», оценившая свои услуги в 982,4 млн руб. при начальных 1,3 млрд руб. Условия конкурса пыталась оспорить в ФАС компания «Ла-транс», посчитавшая, что оператор якобы необоснованно укрупнил лот, из-за чего малый и средний бизнес не смог принять участие в тендере. ФАС отклонила жалобу.

Новосибирский депутат Госдумы Виктор Игнатов поднялся в партийной структуре «Единой России». Он возглавил межрегиональный координационный совет партии по Сибири. Ранее им руководил лидер кузбасских единороссов Алексей Синицын.

Житель Новосибирска отсудил компенсацию за мат на концерте группы «Ленинград». По словам истца, до выступлении он слышал песни Сергея Шнурова по радио, но они обходились без ненормативной лексики. С организатора концерта также взысканы стоимость билета и штраф.

К февралю 2020 года в Омске запустят новый формат общепита — фуд-холл. Это будет одно из первых заведений подобного типа в Сибири. Что будет в фуд-холле и с какими трудностями можно столкнуться при реализации проекта — читайте в материале «Нет фуда без добра».

Президент Владимир Путин назначил нового начальника красноярского управления ФСБ. Им стал генерал-майора Андрей Виговский, который последние пять лет работал в Самарской области. Предыдущий руководитель красноярских чекистов Александр Калашников перешел на должность директора ФСИН России.