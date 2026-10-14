«Деликатность не будет лишней»

Пользователям запретили обижать ИИ. В октябре Anthropic обновила свои правила: теперь там прописано, что систематическое и необоснованное оскорбительное или жестокое поведение в адрес моделей запрещено. В тексте уточняется, что «это касается лишь крайних случаев, когда пользователи неоднократно и без какой-либо явной цели ведут себя жестоко по отношению к моделям». В итоге модели Claude могут прекращать такие диалоги. Обычное несогласие или недовольство остаются допустимыми, как и «использование мрачных творческих тем».