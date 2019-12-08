В Новосибирске подорожал проезд в общественном транспорте Его стоимость выросла более чем на 9%

С 8 декабря в Новосибирске повысились тарифы на проезд в общественном транспорте. Увеличение стоимости одной поездки составило от 9% до 13,6% в зависимости от вида транспорта. Соответствующее решение ранее принял департамент по тарифам Новосибирской области.

Тарифы на поезд выросли по предложению мэрии. Теперь проезд в автобусах подорожал с 22 до 24 руб., в троллейбусах и трамваях — с 21 до 23 руб., в метро — с 22 до 25 руб. Скидки по единой транспортной карте сохраняются.

В мэрии Новосибирска объяснили повышение тарифов тем, что в них «впервые учтена инвестиционная составляющая»: часть средств, полученных от роста тарифов на проезд, направят на развитие общественного транспорта. Так, на капитальный ремонт трамвайных путей пойдет более 1 руб., на приобретение нового подвижного состава в метро — 2 руб. В мэрии добавили, что тариф на автобусные перевозки увеличен на 2 руб. «в связи с удорожанием стоимости дизельного топлива и учетом стоимости ремонтных работ».

Последний раз тарифы на проезд в общественном транспорте в Новосибирске поднимались год назад. Власти заявляли, что рассмотрение вопроса об изменении тарифов инициировано перевозчиками, выступившими с открытыми обращениями. Тогда они получили поддержку мэрии.

Илья Галагуз